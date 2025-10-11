USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина

15:53

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет завершения войны России против Украины и продолжает «очень упорно работать», чтобы это стало возможным. Об этом заявил в Брюсселе посол США при НАТО Мэтью Уитакер 10 октября.

«Очевидно, он (Трамп) принес мир в Газу, судя по тому, что нам известно. Израиль подтвердил, что действует режим прекращения огня, и мне кажется, что есть реальная возможность, чтобы война между Украиной и Россией стала следующей, которая будет урегулирована», – заявил дипломат.

В этом контексте глава миссии США при НАТО вновь упомянул роль Европы в наполнении российского бюджета и заявил о необходимости прекращения европейского импорта энергоносителей из РФ.

«У нас много союзников по НАТО все еще покупают, в частности, российский природный газ. А потом, очевидно, те, о которых публично говорили, все еще покупают немало российской нефти. Нам нужно положить этому конец», – подчеркнул Уитакер.

По словам дипломата, президент США тем временем будет «продолжать создавать обстоятельства и рычаги влияния, необходимые для того, чтобы Россия села за стол переговоров».

«По моему мнению, можно разыграть еще много карт. Поэтому мое ощущение таково, что президент продолжит над этим (урегулированием войны) работать, если возможно заключить соглашение. Но если он определит, что соглашения не будет и что Владимир Путин не настроен серьезно на прекращение этой войны, тогда, думаю, он будет просто продолжать делать то, что делает: будет усиливать давление и последствия для Путина, если эта война будет продолжаться. Нам просто придется посмотреть, какую магическую комбинацию мы можем здесь раскрыть, потому что я действительно не ставлю против Дональда Трампа в разрешении этого конфликта», – заявил он.

На уточняющий вопрос Радио Свобода, какие карты еще может разыграть Трамп в рамках урегулирования конфликта, чиновник перечислил возможные инструменты в распоряжении американского лидера.

«Можем говорить о таких вещах, как санкции, или о последствиях для (российских поступлений в бюджет от ограничения продаж) нефти и газа. Упоминались дальнобойные удары, а также поставки более изысканных систем вооружений для продажи НАТО и союзникам, а затем для предоставления Украине.

Есть почти – я не хочу сказать неограниченные возможности – но, безусловно, много последствий за незаключение мирного соглашения, которые могут быть применены против россиян», – подчеркнул Уитакер, добавив, что «некоторые из вещей, которые я даже не назвал, потенциально он думает сделать».

Дипломат вновь отметил роль Европы в усилении давления на Россию ради ее заинтересованности в переговорном процессе и необходимость прекращения импорта российских энергоносителей.

Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
13:09
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны
01:17
Турция готовит войска
Турция готовит войска
15:10
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
11:43
Не просто Мария
Не просто Мария
01:02
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
02:33

ЭТО ВАЖНО

