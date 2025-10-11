Не нужны Ливану иранские деньги

Тегеран предложил Бейруту помощь в размере 60 млн долларов, однако ливанское правительство отказалось ее принять.

Как передает Fars News, об этом заявил посол исламской республики в Ливане Моджтаба Амани. Он отметил, что официальные лица Ливана объяснили свое решение опасениями попасть под международные санкции.

Критикуя такую позицию, Амани подчеркнул, что США уже три года не выполняют обещания по оказанию помощи Ливану.

По его словам, предложенная Ираном помощь «могла бы решить некоторые проблемы людей в ситуации, когда страна борется с экономическим и социальным кризисом».