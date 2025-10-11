Зеленский разговаривает с Трампом

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проводят телефонные переговоры, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в телеграм-канале.
Новость дополняется
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проводят телефонные переговоры, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в телеграм-канале.
Новость дополняется
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.