Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Зеленский разговаривает с Трампом

16:33 347

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проводят телефонные переговоры, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в телеграм-канале.

Новость дополняется

У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 1172
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2179
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 4887
Турция готовит войска
Турция готовит войска
15:10 2504
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 1838
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 3990
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3408
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5165
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 5071
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 2545
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 8843

