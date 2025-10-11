USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Президент Сербии обиделся на Россию

16:56 135

Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование позицией России по вопросу газоснабжения его страны.

Как сообщает портал Informer со ссылкой на заявление Вучича, Белград получил предложение о краткосрочном контракте на поставки газа, но лишь до конца года.

«Нам предложили контракт на газ до Нового года, и я сказал, что это очень разочаровывающая новость для нас. Мы должны были заключить сделку до мая. Почему до Нового года? Потому что они хотят сказать нам: если вы собираетесь национализировать NIS или сделать что-нибудь еще, то мы можем отключить газ 31 декабря», — заявил Вучич.

По словам президента, такие шаги вызывают обеспокоенность, хотя Сербия не планирует национализировать энергетическую компанию NIS.

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подчеркнула, что у главы государства «нет волшебной палочки» для решения этой ситуации.

«Мы хотим действовать в рамках международного права и быть надежными партнерами для всех инвесторов. Но, как мы слышали вчера, руководство компании надеется, что президент найдет какое-то решение на высшем уровне. Однако даже у президента Сербии нет волшебной палочки», — сказала министр.

Россия остается основным поставщиком природного газа для Сербии. 13 октября Вучич проведет встречу с представителями «Газпрома» и российским правительством, на которой обсудит будущее энергетического сотрудничества.

Обострение ситуации совпало с введением США санкций против сербской нефтяной компании NIS, дочерней структуры «Газпром нефти». Компания была включена в американский SDN List в начале 2025 года. Ранее Вучич заявлял, что Вашингтон требует полного вывода российского капитала из NIS.

