Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

А в соборе Парижской Богоматери хотели устроить резню

обновлено 17:35
17:35 960

В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте, сообщает Le Figaro.

В послании призвали не открывать двери собора в эти выходные, 11 и 12 октября, потому что иностранцы якобы «устроят резню». Также утверждалось, что внутри заранее были спрятаны ножи.

Служба безопасности провела осмотр и исключила угрозу.

*** 17:21

Исламистская ячейка, члены которой были задержаны в Бельгии, могла готовить покушение на нидерландского политика Герта Вилдерса — лидера Партии свободы, известного своими антиисламскими высказываниями, сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что исламисты обсуждали атаку с помощью дрона-камикадзе на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера. В списке потенциальных целей фигурировала и мэр бельгийского Антверпена Эльс ван Дусбург.

Сообщения о готовившемся покушении появились на фоне предвыборной кампании в Нидерландах.

Досрочные парламентские выборы назначены на 29 октября.

Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 3883
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9218
Заявление Зеленского после разговора с Трампом
Заявление Зеленского после разговора с Трампом обновлено 17:23
17:23 2541
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 2471
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2796
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5109
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 4160
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 2799
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 5095
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3982
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5406

