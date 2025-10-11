А в соборе Парижской Богоматери хотели устроить резню

В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте, сообщает Le Figaro.
В послании призвали не открывать двери собора в эти выходные, 11 и 12 октября, потому что иностранцы якобы «устроят резню». Также утверждалось, что внутри заранее были спрятаны ножи.
Служба безопасности провела осмотр и исключила угрозу.
Исламистская ячейка, члены которой были задержаны в Бельгии, могла готовить покушение на нидерландского политика Герта Вилдерса — лидера Партии свободы, известного своими антиисламскими высказываниями, сообщает Bild.
Ранее сообщалось, что исламисты обсуждали атаку с помощью дрона-камикадзе на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера. В списке потенциальных целей фигурировала и мэр бельгийского Антверпена Эльс ван Дусбург.
Сообщения о готовившемся покушении появились на фоне предвыборной кампании в Нидерландах.
Досрочные парламентские выборы назначены на 29 октября.