Попытка номер два

Переназначенный на пост премьер-министра Франции Себастьен Лекорню намерен сформировать правительство, свободное от влияния политических партий страны. Об этом Лекорню заявил журналистам в субботу.

«Необходимо правительство, которое соответствует ситуации с распределением сил в парламенте. Кабинет должен быть свободным, хотя и наделенным свойственным сторонникам партий пониманием, но не находящимся в плену у партий», - сказал премьер.

По его словам, условия для его успешной работы во главе правительства до сих пор не сформировались.

Лекорню также подчеркнул, что может обсудить с политическими партиями приостановку пенсионной реформы, предполагающей повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.