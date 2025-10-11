USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Сын Трампа может возглавить TikTok

17:55 477

Бывший менеджер президента США Джек Адвент предложил рассмотреть возможность включения 19-летнего Бэррона Трампа в совет директоров соцсети TikTok, сообщает The Daily Mail.

«Подавляющее большинство пользователей TikTok — молодые люди. Я надеюсь, что Трамп рассмотрит возможность назначения своего сына Бэррона и, возможно, других молодых американцев в совет директоров TikTok, чтобы гарантировать, что это приложение и дальше будет пользоваться популярностью у молодежи», — сказал Адвент.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что активы китайского собственника TikTok - концерна ByteDance - будут переданы американским компаниям.

Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 3886
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9219
Заявление Зеленского после разговора с Трампом
Заявление Зеленского после разговора с Трампом обновлено 17:23
17:23 2543
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 2472
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2796
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5109
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 4164
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 2800
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 5097
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3984
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5406

