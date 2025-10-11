Сын Трампа может возглавить TikTok

Бывший менеджер президента США Джек Адвент предложил рассмотреть возможность включения 19-летнего Бэррона Трампа в совет директоров соцсети TikTok, сообщает The Daily Mail.
«Подавляющее большинство пользователей TikTok — молодые люди. Я надеюсь, что Трамп рассмотрит возможность назначения своего сына Бэррона и, возможно, других молодых американцев в совет директоров TikTok, чтобы гарантировать, что это приложение и дальше будет пользоваться популярностью у молодежи», — сказал Адвент.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что активы китайского собственника TikTok - концерна ByteDance - будут переданы американским компаниям.