Абдалла похвалил ХАМАС и остался без паспорта

Иммигрант лишился немецкого паспорта на следующий день после его получения, пишут немецкие СМИ.

Житель Берлина по имени Абдалла получил немецкое гражданство 25 сентября и уже на следующий день опубликовал в Instagram фотографию боевиков ХАМАС с подписью: «Герои Палестины». Ранее, по информации Bild, он также участвовал в антиизраильских демонстрациях.

На своей странице в соцсети мужчина сначала выложил видео немецкого паспорта с гербом Берлина и арабской музыкой, а спустя сутки — пост с символикой ХАМАС. После публикации его аккаунт был удален.

Согласно немецкому законодательству, перед выдачей гражданства проводится тщательная проверка заявителя, включая возможные связи с экстремистами. Однако, как пояснили в берлинском ведомстве по делам миграции, на момент натурализации у них не было оснований отказать Абдалле — компрометирующие данные появились позже.

Теперь, как сообщили источники Bild в силовых структурах, мужчине направлено официальное уведомление о намерении аннулировать его гражданство. Ему дали четыре недели, чтобы предоставить объяснения через адвоката.