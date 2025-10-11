USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Абдалла похвалил ХАМАС и остался без паспорта

18:01 714

Иммигрант лишился немецкого паспорта на следующий день после его получения, пишут немецкие СМИ.

Житель Берлина по имени Абдалла получил немецкое гражданство 25 сентября и уже на следующий день опубликовал в Instagram фотографию боевиков ХАМАС с подписью: «Герои Палестины». Ранее, по информации Bild, он также участвовал в антиизраильских демонстрациях.

На своей странице в соцсети мужчина сначала выложил видео немецкого паспорта с гербом Берлина и арабской музыкой, а спустя сутки — пост с символикой ХАМАС. После публикации его аккаунт был удален.

Согласно немецкому законодательству, перед выдачей гражданства проводится тщательная проверка заявителя, включая возможные связи с экстремистами. Однако, как пояснили в берлинском ведомстве по делам миграции, на момент натурализации у них не было оснований отказать Абдалле — компрометирующие данные появились позже.

Теперь, как сообщили источники Bild в силовых структурах, мужчине направлено официальное уведомление о намерении аннулировать его гражданство. Ему дали четыре недели, чтобы предоставить объяснения через адвоката.

Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 3886
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9220
Заявление Зеленского после разговора с Трампом
Заявление Зеленского после разговора с Трампом обновлено 17:23
17:23 2544
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 2474
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2797
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5109
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 4167
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 2801
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 5098
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3985
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5406

