Россия выкупила у иранцев половину участка под «Север-Юг»

Контракт на строительство железнодорожной линии Решт – Астара между иранской и российской компаниями может быть подписан в ближайшее время, при этом Россией уже выкуплена половина необходимого земельного участка, сообщил глава Центра международных отношений Министерства дорог и городского строительства Ирана Амин Тарафо.

«В настоящее время ведется координация в сфере железнодорожного, автодорожного и инфраструктурного строительства, а также рассматривается вопрос о заключении контракта между иранской и российской компаниями, выступающими подрядчиками по строительству железной дороги Решт - Астара. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время и проект вступит в фазу реализации», – сказал он в интервью агентству Tasnim.

Ранее министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек сообщила, что Тегеран передал России участок земли в 34 километра для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг». Ожидается, что процесс выкупа земли завершится к третьей декаде марта 2026 года.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» — это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тыс. километров, соединяющий Санкт-Петербург с портом Мумбаи (Индия). Коридор обеспечивает транспортное сообщение между Балтийским регионом и Индией через Россию и Иран. Его пропускная способность составляет от 20 до 30 млн тонн грузов в год.

МТК «Север – Юг» выступает альтернативой морскому пути, который связывает Европу, страны Персидского залива и Индийский океан через Суэцкий канал. В рамках коридора выделяют три маршрута: Транскаспийский – с использованием железных дорог и портов, а также западный и восточный – сухопутные. Западный маршрут пролегает через территорию Азербайджана, связывая напрямую Россию и Иран.