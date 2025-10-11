USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Россия выкупила у иранцев половину участка под «Север-Юг»

18:31 355

Контракт на строительство железнодорожной линии Решт – Астара между иранской и российской компаниями может быть подписан в ближайшее время, при этом Россией уже выкуплена половина необходимого земельного участка, сообщил глава Центра международных отношений Министерства дорог и городского строительства Ирана Амин Тарафо.

«В настоящее время ведется координация в сфере железнодорожного, автодорожного и инфраструктурного строительства, а также рассматривается вопрос о заключении контракта между иранской и российской компаниями, выступающими подрядчиками по строительству железной дороги Решт - Астара. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время и проект вступит в фазу реализации», – сказал он в интервью агентству Tasnim.

Ранее министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек сообщила, что Тегеран передал России участок земли в 34 километра для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг». Ожидается, что процесс выкупа земли завершится к третьей декаде марта 2026 года.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» — это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тыс. километров, соединяющий Санкт-Петербург с портом Мумбаи (Индия). Коридор обеспечивает транспортное сообщение между Балтийским регионом и Индией через Россию и Иран. Его пропускная способность составляет от 20 до 30 млн тонн грузов в год.

МТК «Север – Юг» выступает альтернативой морскому пути, который связывает Европу, страны Персидского залива и Индийский океан через Суэцкий канал. В рамках коридора выделяют три маршрута: Транскаспийский – с использованием железных дорог и портов, а также западный и восточный – сухопутные. Западный маршрут пролегает через территорию Азербайджана, связывая напрямую Россию и Иран.

Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 3890
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9222
Заявление Зеленского после разговора с Трампом
Заявление Зеленского после разговора с Трампом обновлено 17:23
17:23 2549
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 2477
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2799
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5109
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 4174
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 2804
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 5101
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3985
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5407

ЭТО ВАЖНО

Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 3890
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9222
Заявление Зеленского после разговора с Трампом
Заявление Зеленского после разговора с Трампом обновлено 17:23
17:23 2549
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 2477
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2799
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5109
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 4174
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 2804
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 5101
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3985
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться