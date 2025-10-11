Дания потратит треть миллиарда на борьбу с дронами

Министерство обороны Дании выделило 2,1 млрд крон (около $330 млн) на разработку и развитие систем для обнаружения и нейтрализации беспилотников по рекомендации главнокомандующего ВС страны. Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства.

В период с 2025 по 2033 год общий объем финансирования резервов и новых инициатив по противодействию дронам составит 3,8 млрд крон (около $590 млн), при этом Дания планирует приобрести современные средства борьбы с беспилотниками и внедрить системы поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта.

«Инциденты с беспилотниками, произошедшие в последние недели, обусловили возросшую потребность Вооруженных сил Дании в укреплении своих возможностей по борьбе с БПЛА. Поэтому я рад, что Дания выделяет средства на приобретение значительных ресурсов, которые укрепят ее возможности по борьбе с дронами», – заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

В конце сентября в воздушном пространстве Дании были обнаружены несколько неопознанных дронов, зафиксированных вблизи военных объектов, – авиабаз Каруп и Скридструп, казарм в Хольстебро, а также ряда гражданских аэропортов.