USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Дания потратит треть миллиарда на борьбу с дронами

18:40 105

Министерство обороны Дании выделило 2,1 млрд крон (около $330 млн) на разработку и развитие систем для обнаружения и нейтрализации беспилотников по рекомендации главнокомандующего ВС страны. Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства.

В период с 2025 по 2033 год общий объем финансирования резервов и новых инициатив по противодействию дронам составит 3,8 млрд крон (около $590 млн), при этом Дания планирует приобрести современные средства борьбы с беспилотниками и внедрить системы поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта.

«Инциденты с беспилотниками, произошедшие в последние недели, обусловили возросшую потребность Вооруженных сил Дании в укреплении своих возможностей по борьбе с БПЛА. Поэтому я рад, что Дания выделяет средства на приобретение значительных ресурсов, которые укрепят ее возможности по борьбе с дронами», – заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

В конце сентября в воздушном пространстве Дании были обнаружены несколько неопознанных дронов, зафиксированных вблизи военных объектов, – авиабаз Каруп и Скридструп, казарм в Хольстебро, а также ряда гражданских аэропортов.

Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 3891
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9222
Заявление Зеленского после разговора с Трампом
Заявление Зеленского после разговора с Трампом обновлено 17:23
17:23 2550
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 2477
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2799
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5109
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 4175
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 2805
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 5102
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3987
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5407

ЭТО ВАЖНО

Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 3891
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9222
Заявление Зеленского после разговора с Трампом
Заявление Зеленского после разговора с Трампом обновлено 17:23
17:23 2550
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 2477
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2799
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5109
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 4175
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 2805
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 5102
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3987
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться