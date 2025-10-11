Байдена подвергают облучению

По информации источника телеканала, курс лучевой терапии для 82-летнего Байдена продлится пять недель. Рак предстательной железы с метастазами у него диагностировали в мае, при этом, несмотря на агрессивную форму заболевания, оно поддается гормональному лечению, сообщили представители экс-президента.

В сентябре Байден успешно перенес операцию по удалению раковых клеток кожи, после которой дальнейшее лечение не потребовалось. Ранее в 2023 году ему уже удаляли злокачественное образование на коже.