Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Байдена подвергают облучению

18:52 857

Бывший президент США Джо Байден начал новый курс лечения рака предстательной железы, включающий лучевую терапию и прием гормональных препаратов, сообщает NBC News со ссылкой на представителей экс-главы государства.

По информации источника телеканала, курс лучевой терапии для 82-летнего Байдена продлится пять недель. Рак предстательной железы с метастазами у него диагностировали в мае, при этом, несмотря на агрессивную форму заболевания, оно поддается гормональному лечению, сообщили представители экс-президента.

В сентябре Байден успешно перенес операцию по удалению раковых клеток кожи, после которой дальнейшее лечение не потребовалось. Ранее в 2023 году ему уже удаляли злокачественное образование на коже.

Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
20:40 144
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
20:36 152
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
20:04 391
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 5252
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9647
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки»
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки» обновлено 19:15
19:15 3890
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 3209
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 3131
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5250
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 5322
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 3276

