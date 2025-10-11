Бельгийцы попросили украинцев подождать

Бельгия получит первые четыре истребителя F-35, заказанные у США, 13 октября, после чего сможет передать Украине самолеты F-16, сообщил министр обороны королевства Тео Франкен в интервью газете Le Soir.

Бельгия заказала у компании Lockheed Martin 34 истребителя F-35 в 2018 году на сумму $4,1 млрд. Поставки планировались на конец 2023 года, однако были отложены, в результате чего Брюссель перенес сроки передачи Украине 30 списанных истребителей F-16.

В общей сложности на вооружении страны находятся 50 F-16, часть из которых эксплуатируется более 40 лет, отмечает La Libre. Их планируется вывести из эксплуатации к концу 2028 года.

В августе власти Бельгии объявили о намерении приобрести у США еще 11 F-35. Как сообщил министр обороны Тео Франкен, до 2030 года страна планирует направить €34 млрд на подготовку к возможному военному конфликту.