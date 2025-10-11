USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Бельгийцы попросили украинцев подождать

19:03

Бельгия получит первые четыре истребителя F-35, заказанные у США, 13 октября, после чего сможет передать Украине самолеты F-16, сообщил министр обороны королевства Тео Франкен в интервью газете Le Soir.

Бельгия заказала у компании Lockheed Martin 34 истребителя F-35 в 2018 году на сумму $4,1 млрд. Поставки планировались на конец 2023 года, однако были отложены, в результате чего Брюссель перенес сроки передачи Украине 30 списанных истребителей F-16.

В общей сложности на вооружении страны находятся 50 F-16, часть из которых эксплуатируется более 40 лет, отмечает La Libre. Их планируется вывести из эксплуатации к концу 2028 года.

В августе власти Бельгии объявили о намерении приобрести у США еще 11 F-35. Как сообщил министр обороны Тео Франкен, до 2030 года страна планирует направить €34 млрд на подготовку к возможному военному конфликту.

Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
20:40 149
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
20:36 156
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
20:04 393
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 5253
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9647
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки»
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки» обновлено 19:15
19:15 3890
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 3209
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 3131
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5250
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 5323
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 3277

