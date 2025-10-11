День сурка в Бурятии

Жителей Бурятии призвали отказаться от употребления мяса и внутренностей сурков в связи со вспышками бубонной чумы в Монголии, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

В опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства обращении также рекомендуется не прикасаться к больным или мертвым суркам, не разбивать палаточные лагеря вблизи их нор и колоний, а при нахождении на природе воздерживаться от ношения легкой открытой обуви.

«В связи с широким ареалом обитания тарбаганов в монголо-российском приграничье имеется высокая вероятность переноса заболевания на территорию Российской Федерации ввиду естественной миграции данного вида», – указали в ведомстве.

Для обеспечения безопасности населения Бурприроднадзор организует профилактические мероприятия, включая информирование охотничьих хозяйств и распространение памяток среди охотников о рисках заражения бубонной чумой. Кроме того, на территории Бурятии ведется мониторинг состояния охотничьих ресурсов.