Демонстрация с требованиями об отставке президента Франции Эммануэля Макрона и выходе страны из Евросоюза и НАТО прошла в центре Парижа.

Демонстранты прошли маршем от бульвара Монпарнас в VI округе Парижа в направлении Лувра, скандируя лозунги «Макрон, уходи!», «Вотум Лекорню!» и «За выход из ЕС!».

«Теперь правительства назначают на короткое время. Что действительно серьезно, так это то, что кабмин назначается только для того, чтобы провести бюджет через Совет министров», – рассказал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, по призыву которого проводилась манифестация.

По его словам, в происходящем «нет ни капли демократии», а в стране наблюдается полный беспорядок, при котором премьер-министры сменяются один за другим. Он также выразил мнение, что президенту следовало бы подать в отставку.

Лидер «Патриотов» также потребовал срочного выхода Франции из ЕС и НАТО.

Политик отметил, что сегодня Франция стоит на месте и не способна принимать решения перед лицом нарастающих кризисов, поскольку ее суверенитет был «передан в другие руки». Он подчеркнул необходимость выхода из НАТО и Европейского союза, добавив, что продолжение участия в ЕС приведет страну «к цензуре, войне и бедности».