Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Лидер «Патриотов» мутит воду в Париже

19:22 621

Демонстрация с требованиями об отставке президента Франции Эммануэля Макрона и выходе страны из Евросоюза и НАТО прошла в центре Парижа.

Демонстранты прошли маршем от бульвара Монпарнас в VI округе Парижа в направлении Лувра, скандируя лозунги «Макрон, уходи!», «Вотум Лекорню!» и «За выход из ЕС!».

«Теперь правительства назначают на короткое время. Что действительно серьезно, так это то, что кабмин назначается только для того, чтобы провести бюджет через Совет министров», – рассказал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, по призыву которого проводилась манифестация.

По его словам, в происходящем «нет ни капли демократии», а в стране наблюдается полный беспорядок, при котором премьер-министры сменяются один за другим. Он также выразил мнение, что президенту следовало бы подать в отставку.

Лидер «Патриотов» также потребовал срочного выхода Франции из ЕС и НАТО.

Политик отметил, что сегодня Франция стоит на месте и не способна принимать решения перед лицом нарастающих кризисов, поскольку ее суверенитет был «передан в другие руки». Он подчеркнул необходимость выхода из НАТО и Европейского союза, добавив, что продолжение участия в ЕС приведет страну «к цензуре, войне и бедности».

Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
20:40 154
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
20:36 160
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
20:04 395
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 5255
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9648
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки»
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки» обновлено 19:15
19:15 3890
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 3210
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 3132
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5251
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 5325
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 3277

