Все больше российских регионов без топлива

Не менее 57 регионов России столкнулись с перебоями в поставках топлива после украинских ударов по российским НПЗ, подсчитало «Би-би-си». Преимущественно проблемы наблюдались на независимых автозаправках. Издание учитывало все случаи, о которых сообщалось с августа, даже если к настоящему моменту ситуация на местах стабилизировалась.

По данным Bloomberg, атаки затронули каждый третий нефтеперерабатывающий завод России. В августе было зафиксировано не менее 14 атак, в сентябре — восемь, а за первые десять дней октября — еще четыре. Согласно анализу Reuters, Bloomberg и S& P Global Commodity Insights, как минимум десять предприятий, включая экспортно-ориентированные, были частично или полностью остановлены в августе–сентябре. По подсчетам «Би-би-си», с января украинские дроны атаковали 21 из 38 крупнейших НПЗ страны, что на 48% превышает показатель за весь 2024 год.

Как сообщает Reuters, в августе простой первичных мощностей российских нефтезаводов достигал 23% и стал рекордным в истории, а в сентябре вырос еще больше. В октябре объемы переработки нефти упали до 4,86 млн баррелей в сутки — почти на 10% по сравнению с июлем — и стали минимальными за последние пять лет, пишет Bloomberg. По оценке старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергея Вакуленко, с июльского пика производительность российских НПЗ сократилась примерно на 10%.

Вакуленко отмечает, что в случае ухудшения ситуации у российских властей есть несколько вариантов действий — от введения лимитов на потребление топлива до временного ослабления экологических норм для бензина. Однако, по его словам, «при нынешнем уровне повреждений заводы восстанавливаются за две–три недели». Развитие кризиса, считает эксперт, будет зависеть от интенсивности украинских атак и производственных возможностей Киева: «Сколько дронов может производить Украина, насколько часто и массированно она сможет их запускать, и будет ли продолжать концентрировать усилия именно на нефтепереработке или выберет другие цели?».

На фоне сокращения переработки топлива и роста цен на бензин, достигшего 14-летнего максимума, в ряде регионов России, а также в аннексированном Крыму, были введены ограничения на продажу топлива в одни руки. Чтобы смягчить кризис, российское правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива, увеличило закупки топлива в Беларуси и, по данным «Коммерсанта», готовится начать импорт из Китая, Сингапура и Южной Кореи.

