Россия применила новую тактику в Украине

Россия сменила тактику ударов по украинским энергообъектам, перейдя от одновременных атак по крупным целям к точечным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы украинского Минэнерго Артема Некрасова.

«Если 2-3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону», – отметил Некрасов.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скоординированной атаке российских войск с применением более 450 беспилотников и свыше тридцати ракет, направленной на объекты критической инфраструктуры, обеспечивающей повседневную жизнь граждан. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул символический характер удара, совпавшего с годовщиной первого массированного обстрела энергетической системы Украины 10 октября 2022 года.