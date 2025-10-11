USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Россия применила новую тактику в Украине

19:41 1149

Россия сменила тактику ударов по украинским энергообъектам, перейдя от одновременных атак по крупным целям к точечным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы украинского Минэнерго Артема Некрасова.

«Если 2-3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону», – отметил Некрасов.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скоординированной атаке российских войск с применением более 450 беспилотников и свыше тридцати ракет, направленной на объекты критической инфраструктуры, обеспечивающей повседневную жизнь граждан. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул символический характер удара, совпавшего с годовщиной первого массированного обстрела энергетической системы Украины 10 октября 2022 года.

Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
20:40 159
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
20:36 165
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
20:04 397
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 5255
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9649
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки»
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки» обновлено 19:15
19:15 3891
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 3212
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 3132
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5251
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 5327
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 3278

ЭТО ВАЖНО

Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
20:40 159
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
20:36 165
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
20:04 397
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 5255
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9649
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки»
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки» обновлено 19:15
19:15 3891
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 3212
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 3132
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5251
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 5327
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 3278
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться