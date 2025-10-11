USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Россия разбомбила церковь: есть жертвы

19:54 710

Российская армия днем 11 октября нанесла удар управляемыми авиабомбами по Константиновке Донецкой области, в результате чего была повреждена церковь, а также есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу Константиновской МВА Сергея Горбунова.

«В результате очередного вражеского авиаудара по городу Константиновка погибли двое мирных жителей. Еще четверо гражданских получили ранения различной степени тяжести», – сообщил Горбунов.

По его сведениям, российская авиация сбросила на город авиабомбу ФАБ-250, удар пришелся по территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви, где на тот момент находились гражданские. В результате пострадали фасад церкви и девять жилых домов.

«Раненых оперативно доставили сотрудники полиции в больницу города Дружковка для оказания медицинской помощи... Кроме того, один человек, пострадавший от еще одного авиационного удара управляемой авиабомбой ФАБ-250, самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу города Дружковка», – отметил Горбунов.

По словам руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате удара получили различные ранения пять человек.

«Кроме того, на месте удара полиция обнаружила 2-летнего мальчика. Он, к счастью, не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск», – добавил он.

Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
20:40 162
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
20:36 166
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
20:04 400
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 5256
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9649
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки»
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки» обновлено 19:15
19:15 3891
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 3212
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 3132
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5252
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу
«Сначала я»: Эрдоган собрался в Газу обновлено 18:23
18:23 5328
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 3278

