Россия разбомбила церковь: есть жертвы

Российская армия днем 11 октября нанесла удар управляемыми авиабомбами по Константиновке Донецкой области, в результате чего была повреждена церковь, а также есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу Константиновской МВА Сергея Горбунова.



«В результате очередного вражеского авиаудара по городу Константиновка погибли двое мирных жителей. Еще четверо гражданских получили ранения различной степени тяжести», – сообщил Горбунов.

По его сведениям, российская авиация сбросила на город авиабомбу ФАБ-250, удар пришелся по территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви, где на тот момент находились гражданские. В результате пострадали фасад церкви и девять жилых домов.

«Раненых оперативно доставили сотрудники полиции в больницу города Дружковка для оказания медицинской помощи... Кроме того, один человек, пострадавший от еще одного авиационного удара управляемой авиабомбой ФАБ-250, самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу города Дружковка», – отметил Горбунов.

По словам руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате удара получили различные ранения пять человек.

«Кроме того, на месте удара полиция обнаружила 2-летнего мальчика. Он, к счастью, не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск», – добавил он.