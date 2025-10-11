Арабы будут строить военную базу в США

USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Катар планирует создать объект своих военно-воздушных сил на базе ВВС США Маунтин-Хоум в Айдахо для подготовки пилотов и размещения истребителей F-15. Об этом сообщил портал Axios.

Согласно информации, США и Катар 10 октября объявили о намерении совместно построить объект на базе ВВС Маунтин-Хоум, что свидетельствует о значительном углублении двусторонних отношений после предоставления Катару беспрецедентных гарантий безопасности. Уточняется, что это будет не отдельная военная база — катарский комплекс разместят на территории американской базы и под юрисдикцией США, рассказал источник издания.

Переговоры по проекту начались еще при администрации 46-го президента США Джозефа Байдена. А во время первой президентской каденции Дональда Трампа, в 2017 году, Катар заказал 36 современных истребителей F-15 стоимостью $12 млрд.

Издание отмечает, что возможности Дохи для проведения учений ограничены из-за компактных размеров страны и особенностей ландшафта. Особенность нынешнего соглашения в том, что Катар получит право строить объект с нуля — такого прецедента не было ни у одного американского союзника. При этом медиаатташе Катара в США Али Аль-Ансари подчеркнул, что речь не идет о классической авиабазе ВВС Катара.

«Катар взял на себя 10-летнее обязательство построить и содержать специализированный объект на авиабазе США, предназначенный для повышения квалификации и повышения оперативной совместимости... Это представляет собой продолжение крепкого оборонного партнерства между Катаром и США», – отметил он.

В начале октября Дональд Трамп подписал указ о предоставлении гарантий безопасности для Катара, обещая союзнику поддержку в дипломатической, экономической и военной сферах, — это решение последовало после недавнего израильского авиаудара по Дохе. Указ фактически приравнивает безопасность Катара к безопасности Соединенных Штатов, что способно существенно повлиять на баланс сил на Ближнем Востоке. Катар играет важную роль для ВВС США, поскольку на его территории находится авиабаза Аль-Удейд — ключевой оперативный центр Центрального командования США.

