Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Гонконгцы привыкли к Трампу

20:24

Компании Гонконга уже адаптировались к неопределенности из-за угрозы президента США Дональда Трампа с 1 ноября повысить пошлины на китайские товары на 100%, заранее начав искать альтернативные решения, сообщает South China Morning Post.

Почетный президент Ассоциации китайских производителей Аллен Ши отметил, что после введенных Пекином ограничений на экспорт редкоземельных металлов компании в Китае заранее ожидали ответных шагов со стороны Трампа.

«Трамп может добавить еще 100% или 200% [пошлин], но это уже не будет иметь особого эффекта», – заявил он, указав, что данный шаг носит исключительно «идеологический характер».

Аллен Ши считает, что компании, которым требовалось перенести производство, уже сделали это, выбрав страны Юго-Восточной Азии.

На этом фоне, как сообщает издание, технологические эксперты призвали власти и бизнес Гонконга ускорить отказ от американского программного обеспечения и готовиться к переходу на альтернативные решения.

Глава Ассоциации сетевой безопасности Дэвид Ип добавил, что важно понимать, какие именно системы могут попасть под ограничения.

«Эти ограничения беспрецедентны, поскольку США никогда не ограничивали использование своего программного обеспечения другими странами», – указал он.

По его оценке, свыше 75% гонконгских компаний пользуются американским софтом в сфере кибербезопасности, поэтому им следует заранее подготовить резервные решения для замены ключевых систем.

