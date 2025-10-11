Британцы показали зубы

USD 1.7000
Два современных самолета-разведчика Королевских ВВС Великобритании совершили 12-часовой полет вдоль восточного фланга НАТО, патрулируя границы России. Об этом сообщила пресс-служба британского оборонного ведомства.

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint и патрульный самолет P-8A Poseidon преодолели почти 10 000 миль от Крайнего Севера вдоль российских границ, пролетев вблизи воздушного пространства Беларуси и Украины.

Миссия, направленная на «демонстрацию оперативной готовности Великобритании и коллективной решимости НАТО», была проведена после неоднократных вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство альянса за последний месяц, отмечается в сообщении.

Операцию поддерживал самолет-заправщик KC-135 Stratotanker ВВС США из 100-го авиационного заправочного крыла, что позволило расширить оперативный радиус действий британских самолетов.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что миссия не только предоставила ценные разведданные, но и «послала мощный сигнал о единстве НАТО Путину и нашим противникам». Капитан группы Мэтью Д’Обин, командир разведки Королевских ВВС, подчеркнул способность альянса к «бесперебойному взаимодействию».

RC-135 Rivet Joint предназначен для перехвата военных переговоров и прослушивания сигналов в электромагнитном спектре, тогда как P-8A Poseidon специализируется на противолодочной борьбе и способен нести торпеды и противокорабельные ракеты. В ходе миссии самолеты координировали действия с союзниками по НАТО, обеспечивая всестороннюю ситуационную осведомленность.

Операция проведена на фоне серии инцидентов с нарушением воздушного пространства стран НАТО российскими летательными аппаратами. В сентябре около двадцати российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши, а три истребителя МиГ-31 нарушили границу Эстонии.

