Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

В бункере экс-главы ХАМАС обнаружен план нападения на Израиль

20:45

Израильские военные обнаружили в подземном бункере в секторе Газа компьютер с копией шестистраничной рукописной инструкции на арабском языке — планом нападения на Израиль 7 октября 2023 года, сообщает газета The New York Times.

По информации израильских чиновников, документ, датированный августом 2022 года, был составлен бывшим лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром.

«Это, по сути, инструкция для боевиков: нападать на солдат и гражданское население, а также транслировать акты насилия, чтобы вселить страх в израильтян и дестабилизировать обстановку в стране», – отмечает издание.

На перехваченных файлах, обнаруженных в том же компьютере, командиры дают прямые приказы «начать поджигать дома» со словами: «Я хочу, чтобы весь кибуц был в огне». Другой командир в Джебалии приказывает: «Поджигайте все, что видите».

По словам израильских чиновников, данные материалы подтверждают, что Синвар с самого начала настаивал на нападениях на мирных жителей, что противоречит публичным заявлениям руководства группировки.

В документе прямо не упоминаются планы похищений или убийств мирных жителей, однако в нем содержится приказ бойцам входить в жилые кварталы и поджигать их «бензином или дизельным топливом из цистерны».

Эксперт по почерку полиции Израиля подтвердила подлинность записки, сравнив ее с другими рукописями Синвара. Представитель ХАМАС в Катаре отказался комментировать находку.

Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
18:20 3085
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11:43 4621
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
21:44 524
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
20:40 2219
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
20:36 1588
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
20:04 1232
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 6114
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9958
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки»
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки» обновлено 19:15
19:15 4545
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 3552
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5354

