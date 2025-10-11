В бункере экс-главы ХАМАС обнаружен план нападения на Израиль

Израильские военные обнаружили в подземном бункере в секторе Газа компьютер с копией шестистраничной рукописной инструкции на арабском языке — планом нападения на Израиль 7 октября 2023 года, сообщает газета The New York Times.

По информации израильских чиновников, документ, датированный августом 2022 года, был составлен бывшим лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром.

«Это, по сути, инструкция для боевиков: нападать на солдат и гражданское население, а также транслировать акты насилия, чтобы вселить страх в израильтян и дестабилизировать обстановку в стране», – отмечает издание.

На перехваченных файлах, обнаруженных в том же компьютере, командиры дают прямые приказы «начать поджигать дома» со словами: «Я хочу, чтобы весь кибуц был в огне». Другой командир в Джебалии приказывает: «Поджигайте все, что видите».

По словам израильских чиновников, данные материалы подтверждают, что Синвар с самого начала настаивал на нападениях на мирных жителей, что противоречит публичным заявлениям руководства группировки.

В документе прямо не упоминаются планы похищений или убийств мирных жителей, однако в нем содержится приказ бойцам входить в жилые кварталы и поджигать их «бензином или дизельным топливом из цистерны».

Эксперт по почерку полиции Израиля подтвердила подлинность записки, сравнив ее с другими рукописями Синвара. Представитель ХАМАС в Катаре отказался комментировать находку.