Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Мадагаскарцы взбунтовались, президент сбежал

20:51 988

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул столицу страны Антананариву на фоне продолжающихся протестов, сообщили источники издания Jeune Afrique.

Протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября с требований улучшить доступ к воде и электричеству, а также с критики системы здравоохранения и высокого уровня коррупции. Со временем митингующие стали требовать отставки президента, который пришел к власти во время протестов 2009 года, был избран в 2019-м и переизбран в 2023 году.

ООН сообщала о как минимум 22 погибших и более ста пострадавших в ходе беспорядков. Несмотря на отставку правительства, объявленную Радзуэлиной 29 сентября, протесты не прекратились. По данным Международного валютного фонда, лишь треть из 30 млн жителей страны имеет доступ к электроэнергии.

Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
18:20 3086
18:20 3086
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
11:43 4621
11:43 4621
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
21:44 525
21:44 525
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
20:40 2221
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
20:36 1589
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
20:04 1234
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 6114
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9959
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки»
обновлено 19:15
19:15 4546
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 3552
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 5354

