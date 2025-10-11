Мадагаскарцы взбунтовались, президент сбежал

Протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября с требований улучшить доступ к воде и электричеству, а также с критики системы здравоохранения и высокого уровня коррупции. Со временем митингующие стали требовать отставки президента, который пришел к власти во время протестов 2009 года, был избран в 2019-м и переизбран в 2023 году.

ООН сообщала о как минимум 22 погибших и более ста пострадавших в ходе беспорядков. Несмотря на отставку правительства, объявленную Радзуэлиной 29 сентября, протесты не прекратились. По данным Международного валютного фонда, лишь треть из 30 млн жителей страны имеет доступ к электроэнергии.