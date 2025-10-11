USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Глава Генштаба ВС Азербайджана наблюдает за турецкими войсками

Заместитель министра обороны ‒ начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев совершает визит в Турцию для участия в «Дне высокопоставленного наблюдателя», проводимого в ходе учений Ateş Serbest-2025. Об этом сообщает Минобороны.

В ходе визита Велиев провел встречу в Анкаре со своим турецким коллегой Сельчуком Байрактароглу, в ходе которой обсудил вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Кроме того, начальник Генштаба ВС Азербайджана принял участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в ходе учений Ateş Serbest-2025.

