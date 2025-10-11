USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Израиль и арабы тайно объединились против Ирана

Военные Израиля и шести арабских стран за последние три года при поддержке США тайно активизировали сотрудничество в сфере безопасности, включая совместные меры против Ирана, сообщает газета The Washington Post (WP).

«Как свидетельствуют попавшие в прессу американские документы, ключевые арабские государства, даже критикуя войну в секторе Газа, негласно наращивали сотрудничество в сфере безопасности с израильскими военными», – отмечается в публикации. Согласно материалу WP, речь идет о Бахрейне, Египте, Иордании, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Газета опирается на внутренние документы Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), курирующего в первую очередь Ближний Восток. По словам журналистов, эти материалы подтверждают, что именно иранская угроза стала ключевым фактором сближения Израиля и шести арабских стран. В одном из документов Иран и поддерживаемые им формирования охарактеризованы как «ось зла».

«В течение последних трех лет при содействии США сотрудники военных ведомств высокого ранга Израиля и шести арабских государств провели ряд встреч в Бахрейне, Египте, Иордании и Катаре», – говорится в материале.

Эти консультации проходили в закрытом формате, в том числе на военных объектах США, уточняет издание. Одна из встреч была посвящена противодействию угрозам, связанным с подземными тоннелями. В документах отмечается, что обсуждения между Израилем и шестью арабскими странами касались региональной безопасности и не преследовали цель создания нового союза. Кувейт и Оман в материалах названы «потенциальными партнерами» для дальнейшего сотрудничества.

Журналистам также удалось получить презентации, которые использовались на этих встречах и иногда передавались членам западного разведывательного альянса «Пять глаз», включающего США, Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию.

