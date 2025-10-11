Зеленский ударил по российским алмазам и ЧВК

USD 1.7000
Украина в субботу ввела новый пакет антироссийских санкций, направленных против физических и юридических лиц, причастных к поддержке ВС РФ и обходу международных ограничений. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией – я подписал соответствующий указ. В санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают доходами российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование», – говорится в сообщении Зеленского, опубликованного в Telegram.

Он проинформировал, что только с июня этого года Украина приняла для юрисдикции уже восемь санкционных пакетов. В частности, синхронизированы санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте президента Украины, под новые санкции попали восемь физических и четырнадцать юридических лиц. В их числе — генеральный директор «Алросы» Павел Мариничев, чья компания обеспечивает поступления в российский бюджет за счет добычи алмазов; директор Тульского патронного завода Сергей Лукин; представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хёк, связанный с поставками вооружений в Россию.

Санкционные меры также затронули ряд предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, включая компании «Стаут» и Центр инновационных технологий и инжиниринга, поставляющие электронные компоненты, оборудование и системы связи для нужд российской армии.

Кроме того, в санкционный список внесена частная военная компания «Конвой», созданная на временно оккупированной территории Украины. По информации украинской стороны, ее финансируют российский предприниматель Аркадий Ротенберг и находящийся под международными ограничениями Банк ВТБ.

