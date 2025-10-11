USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

«Сабах» выместил европейскую злость на НТД

Победа с разницей в 68 очков, видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) продолжается 2-й тур.

Сегодня чемпион страны «Сабах» на площадке Бакинского дворца спорта разгромил НТД - 133:65. Самым результативным в составе чемпиона был французский баскетболист Жан-Марк Панса, набравший 27 очков.

Интересно, что 7 октября «Сабах» крупно проиграл в стартовом матче регулярного сезона Лиги чемпионов чешскому «Нимбурку» - 65:93. И вот под горячую руку подопечным Римаса Куртинайтиса в национальном чемпионате попался НТД, обыгранный с разницей в 68 (!) очков.

«Сабах» и НТД выступают в группе «А». В этой шестерке «Нефтчи» во 2-м туре обыграл «Шеки» (92:68), а «Абшерон Лайонс» взял верх над «Гянджой» - 96:94. «Сабах» и «Львы» имеют по две победы и возглавляют турнирную таблицу.

В группе «B» пока состоялся один матч. «Губа» на своей площадке проиграла «Орду» - 68:96. Завтра пройдут встречи «Нахчыван» - «Сумгаит» и «Серхедчи» - «Лянкяран».

