ХАМАС не пленила харизма Трампа

Разоружение палестинского движения ХАМАС в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа исключено, заявил агентству AFP член политбюро движения Хоссам Бадран.
«Предлагаемая передача оружия исключена и не подлежит обсуждению», – сказал он.
Бадран также охарактеризовал идею изгнать ХАМАС из Газы как полный абсурд.
«Разговоры об изгнании палестинцев, независимо от того, являются ли они членами ХАМАС или нет, со своей земли — абсурд и бессмыслица. ХАМАС ожидает более сложных переговоров по второму этапу плана Трампа», – указал он.
Также, по его словам, движение не желает войны, но будет готово возобновить боевые действия, если план провалится и ему навяжут конфликт.