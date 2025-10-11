USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

ХАМАС не пленила харизма Трампа

21:51 368

Разоружение палестинского движения ХАМАС в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа исключено, заявил агентству AFP член политбюро движения Хоссам Бадран.

«Предлагаемая передача оружия исключена и не подлежит обсуждению», – сказал он.

Бадран также охарактеризовал идею изгнать ХАМАС из Газы как полный абсурд.

«Разговоры об изгнании палестинцев, независимо от того, являются ли они членами ХАМАС или нет, со своей земли — абсурд и бессмыслица. ХАМАС ожидает более сложных переговоров по второму этапу плана Трампа», – указал он.

Также, по его словам, движение не желает войны, но будет готово возобновить боевые действия, если план провалится и ему навяжут конфликт.

Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
21:16 1043
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
13:09 3417
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
18:20 3096
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11:43 4624
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
21:44 531
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
20:40 2235
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
20:36 1599
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
20:04 1240
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 6118
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9960
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки»
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки» обновлено 19:15
19:15 4547

ЭТО ВАЖНО

Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
21:16 1043
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
13:09 3417
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
18:20 3096
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11:43 4624
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
21:44 531
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
20:40 2235
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
20:36 1599
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
20:04 1240
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
15:46 6118
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
02:33 9960
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки»
Трамп и Зеленский обсудили «Томагавки» обновлено 19:15
19:15 4547
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться