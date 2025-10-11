ХАМАС не пленила харизма Трампа

«Предлагаемая передача оружия исключена и не подлежит обсуждению», – сказал он.

Бадран также охарактеризовал идею изгнать ХАМАС из Газы как полный абсурд.

«Разговоры об изгнании палестинцев, независимо от того, являются ли они членами ХАМАС или нет, со своей земли — абсурд и бессмыслица. ХАМАС ожидает более сложных переговоров по второму этапу плана Трампа», – указал он.

Также, по его словам, движение не желает войны, но будет готово возобновить боевые действия, если план провалится и ему навяжут конфликт.