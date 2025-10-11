Война между Афганистаном и Пакистаном: Идут жестокие бои

Тяжёлые столкновения между силами движения «Талибан» и пакистанской армией вспыхнули вдоль всей линии Дюранда — условной границы между Афганистаном и Пакистаном, сообщает Tolo News.
По имеющимся данным, интенсивные бои идут в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Вооружённые формирования «Талибана» атаковали пакистанские пограничные посты с нескольких направлений, вынудив силы Пакистана отступить на ряде участков.
По данным источников, «Талибан» перебрасывает дополнительные подразделения к линии фронта. Бои продолжаются сразу на нескольких участках границы.
