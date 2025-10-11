Джонсон зовет западных военных в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с призывом отправить западных военных на Украину, так как значительная часть страны уже безопасна. Об этом он написал в статье для газеты Daily Mail.

«Ни при каких обстоятельствах эти войска не будут задействованы в боевых действиях. Их задача – оказывать поддержку вдали от фронта, занимаясь логистикой и обучением», – отметил он.

Джонсон указал, что, поскольку большая часть Украины безопасна, то нет никаких причин, по которым военные не могли бы поехать туда сейчас.