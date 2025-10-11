Российские военные у эстонских границ

Пограничная служба Эстонии закрыла пограничный пункт пропуска Саатсе на границе с Россией из-за подозрительной военной активности РФ.
По данным ERR, об этом сообщил оперативный руководитель Южной префектуры Кюнтер Педоски.
October 11, 2025
