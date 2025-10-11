USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Израиль передал послание через Путина

11 октября 2025, 23:38 390

Москва передала Тегерану послание от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором говорится, что Тель-Авив не стремится к возобновлению войны с Ираном. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между [президентом России Владимиром] Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – рассказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании. 

Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 715
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 2212
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3648
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
11 октября 2025, 18:20 3705
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11 октября 2025, 11:43 4840
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
11 октября 2025, 21:44 1177
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
11 октября 2025, 20:40 3307
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
11 октября 2025, 20:36 2324
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
11 октября 2025, 20:04 1662
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
11 октября 2025, 15:46 6748
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
11 октября 2025, 02:33 10193

ЭТО ВАЖНО

Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 715
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 2212
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3648
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
11 октября 2025, 18:20 3705
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11 октября 2025, 11:43 4840
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
11 октября 2025, 21:44 1177
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
11 октября 2025, 20:40 3307
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
11 октября 2025, 20:36 2324
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
11 октября 2025, 20:04 1662
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
11 октября 2025, 15:46 6748
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
11 октября 2025, 02:33 10193
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться