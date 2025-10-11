Израиль передал послание через Путина

Москва передала Тегерану послание от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором говорится, что Тель-Авив не стремится к возобновлению войны с Ираном. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между [президентом России Владимиром] Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – рассказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.