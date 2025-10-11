USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Трамп заплатит военным

11 октября 2025, 23:52 233

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы министр обороны Пит Хегсет задействовал все имеющиеся ресурсы для выплаты денежного довольствия военнослужащим 15 октября, несмотря на частичную приостановку финансирования федерального правительства (шатдаун).

Президент США в своей публикации в социальной сети Truth Social подчеркнул, что без срочных мер американские военнослужащие могут остаться без зарплаты 15 октября. В связи с этим он поручил главе Пентагона Питу Хегсету «задействовать все доступные средства, чтобы обеспечить выплаты военным в установленный срок».

«Мы нашли средства на это, и министр Хегсет использует их, чтобы заплатить нашим военным», – написал Трамп.

Он также заверил, что не позволит демократам с помощью шатдауна «держать в заложниках» военных и безопасность страны в целом.

Американский президент выразил уверенность, что демократы должны поддержать законопроект о восстановлении финансирования работы федерального правительства. Он также подчеркнул, что готов приступить к обсуждению спорных бюджетных вопросов после принятия этого решения.

Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 715
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 2212
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3648
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
11 октября 2025, 18:20 3705
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11 октября 2025, 11:43 4840
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
11 октября 2025, 21:44 1177
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
11 октября 2025, 20:40 3307
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
11 октября 2025, 20:36 2324
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
11 октября 2025, 20:04 1662
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
11 октября 2025, 15:46 6748
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования; все еще актуально
11 октября 2025, 02:33 10193

