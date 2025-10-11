Трамп заплатит военным

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы министр обороны Пит Хегсет задействовал все имеющиеся ресурсы для выплаты денежного довольствия военнослужащим 15 октября, несмотря на частичную приостановку финансирования федерального правительства (шатдаун).

Президент США в своей публикации в социальной сети Truth Social подчеркнул, что без срочных мер американские военнослужащие могут остаться без зарплаты 15 октября. В связи с этим он поручил главе Пентагона Питу Хегсету «задействовать все доступные средства, чтобы обеспечить выплаты военным в установленный срок».

«Мы нашли средства на это, и министр Хегсет использует их, чтобы заплатить нашим военным», – написал Трамп.

Он также заверил, что не позволит демократам с помощью шатдауна «держать в заложниках» военных и безопасность страны в целом.

Американский президент выразил уверенность, что демократы должны поддержать законопроект о восстановлении финансирования работы федерального правительства. Он также подчеркнул, что готов приступить к обсуждению спорных бюджетных вопросов после принятия этого решения.