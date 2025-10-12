Россия решила «наказать» Renault

Правительство России намерено ввести санкции в отношении французского автоконцерна Renault SAS на фоне появившихся сообщений о возможном участии компании в производстве беспилотников для Украины. Об этом сообщает The Moscow Times.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован проект постановления о введении в отношении ряда зарубежных компаний так называемых специальных экономических мер. Документ предполагает формирование перечня иностранных организаций, занятых в сфере военно-технического сотрудничества, в отношении которых планируется ввести ограничения — аналог российских контрсанкционных списков.

«Российское правительство составило этот санкционный список в мае 2022 года. В него входит еще одна категория компаний, попавших под ограничения: юрлица, в отношении которых применяются специальные экономические меры – здесь речь не идет об их деятельности в военной сфере», – пишет издание.

Согласно документу, французскому автоконцерну может быть запрещено заключение новых контрактов с российскими компаниями, проведение финансовых расчетов и операций с ценными бумагами. Одновременно предлагается разрешить российским контрагентам Renault не исполнять обязательства по действующим соглашениям.

Автоконцерн Renault, работавший в России с 1992 года, в 2022 году передал свои российские активы государству за символическую сумму в один рубль. При этом компания сохранила шестилетний опцион на обратный выкуп бизнеса. В настоящее время на бывших заводах Renault в России производят локализованные версии китайских автомобилей – в частности, на московской площадке выпускают машины под маркой «Москвич».

После сообщений о том, что в июне 2025 года Renault обратилась к Минобороны Франции с инициативой начать производство беспилотников на территории Украины, в Москве отреагировали резко. Российские власти заявили о возможных санкциях, расценив шаг компании как враждебный, и пригрозили ответными мерами.

«Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что возможная реализация таких планов станет «недружественным действием» в отношении России, и предупредил, что это также станет препятствием для возвращения Renault в Россию, несмотря на заключенный ранее опцион», – указывает The Moscow Times.