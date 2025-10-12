США пригласили Азербайджан на саммит по Газе

Азербайджан вошел в список приглашенных со стороны США на саммит лидеров по Газе, который пройдет на следующей неделе в Египте. Об этом сообщает Axios.
Согласно информации, в расширенный список участников также вошли Испания, Япония, Армения, Венгрия, Индия, Кипр, Греция, Бахрейн, Кувейт, Канада и Иран.
Сам саммит пройдет в понедельник в Шарм-эш-Шейхе. В нем примут участие лидеры более 20 стран. Ожидается, что участники обсудят дальнейшие шаги по поддержанию перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также гуманитарную ситуацию в секторе Газа.