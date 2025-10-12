USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

США пригласили Азербайджан на саммит по Газе

00:16

Азербайджан вошел в список приглашенных со стороны США на саммит лидеров по Газе, который пройдет на следующей неделе в Египте. Об этом сообщает Axios.

Согласно информации, в расширенный список участников также вошли Испания, Япония, Армения, Венгрия, Индия, Кипр, Греция, Бахрейн, Кувейт, Канада и Иран.

Сам саммит пройдет в понедельник в Шарм-эш-Шейхе. В нем примут участие лидеры более 20 стран. Ожидается, что участники обсудят дальнейшие шаги по поддержанию перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

 

Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 1859
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 2865
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3794
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
11 октября 2025, 18:20 4083
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11 октября 2025, 11:43 4974
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
11 октября 2025, 21:44 1519
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
11 октября 2025, 20:40 3917
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
11 октября 2025, 20:36 2702
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
11 октября 2025, 20:04 1891
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
11 октября 2025, 15:46 7170

