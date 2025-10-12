USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Трамп намерен запретить запчасти Boeing для Китая

обновлено 01:49
01:49

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном введении экспортного контроля в отношении компании Boeing и ограничении поставок самолетных комплектующих в Китай, передает Reuters.

По словам главы государства, эти меры могут стать ответом на решение Пекина ужесточить экспорт редкоземельных металлов, важных для американской промышленности.

«У нас много всего, включая важнейшую вещь — самолеты. У Китая много Boeing, и им нужны запчасти и многое другое», — заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, какие товары могут попасть под новые экспортные ограничения.

Согласно данным агентства, Китай долгое время был одним из крупнейших клиентов американского авиаконцерна Boeing — на его долю приходилось до 25% общего объёма заказов. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 5%. По информации аналитической компании Cirium, китайские авиаперевозчики эксплуатируют 1855 самолетов Boeing и имеют заказы минимум на 222 лайнера, преимущественно моделей семейства 737.

00:32

Соединенные Штаты разрабатывают комплекс ответных мер на ограничения Китая в экспорте редкоземельных металлов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Министерство коммерции Китая в четверг сообщило, что с 8 ноября будет введен экспортный контроль на ряд товаров, включая средние и тяжелые редкоземельные элементы, литиевые батареи и анодные материалы из искусственного графита, а также оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырье и сверхпрочные материалы.

«США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и включение китайских групп в торговый черный список», – отмечает издание.

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 ноября или ранее в стране будет введена дополнительная пошлина в размере 100% на китайские товары, превысившая текущие тарифы, и объяснил это «агрессивной торговой политикой» Китая.

США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
00:16
Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
11 октября 2025, 18:20
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11 октября 2025, 11:43
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
11 октября 2025, 21:44
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
11 октября 2025, 20:40
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
11 октября 2025, 20:36
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
11 октября 2025, 20:04
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
11 октября 2025, 15:46

