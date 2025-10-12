Трамп намерен запретить запчасти Boeing для Китая

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном введении экспортного контроля в отношении компании Boeing и ограничении поставок самолетных комплектующих в Китай, передает Reuters.

По словам главы государства, эти меры могут стать ответом на решение Пекина ужесточить экспорт редкоземельных металлов, важных для американской промышленности.

«У нас много всего, включая важнейшую вещь — самолеты. У Китая много Boeing, и им нужны запчасти и многое другое», — заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, какие товары могут попасть под новые экспортные ограничения.

Согласно данным агентства, Китай долгое время был одним из крупнейших клиентов американского авиаконцерна Boeing — на его долю приходилось до 25% общего объёма заказов. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 5%. По информации аналитической компании Cirium, китайские авиаперевозчики эксплуатируют 1855 самолетов Boeing и имеют заказы минимум на 222 лайнера, преимущественно моделей семейства 737.