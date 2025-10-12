Трамп намерен запретить запчасти Boeing для Китая

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном введении экспортного контроля в отношении компании Boeing и ограничении поставок самолетных комплектующих в Китай, передает Reuters.
По словам главы государства, эти меры могут стать ответом на решение Пекина ужесточить экспорт редкоземельных металлов, важных для американской промышленности.
«У нас много всего, включая важнейшую вещь — самолеты. У Китая много Boeing, и им нужны запчасти и многое другое», — заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, какие товары могут попасть под новые экспортные ограничения.
Согласно данным агентства, Китай долгое время был одним из крупнейших клиентов американского авиаконцерна Boeing — на его долю приходилось до 25% общего объёма заказов. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 5%. По информации аналитической компании Cirium, китайские авиаперевозчики эксплуатируют 1855 самолетов Boeing и имеют заказы минимум на 222 лайнера, преимущественно моделей семейства 737.
Соединенные Штаты разрабатывают комплекс ответных мер на ограничения Китая в экспорте редкоземельных металлов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Министерство коммерции Китая в четверг сообщило, что с 8 ноября будет введен экспортный контроль на ряд товаров, включая средние и тяжелые редкоземельные элементы, литиевые батареи и анодные материалы из искусственного графита, а также оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырье и сверхпрочные материалы.
«США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и включение китайских групп в торговый черный список», – отмечает издание.
В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 ноября или ранее в стране будет введена дополнительная пошлина в размере 100% на китайские товары, превысившая текущие тарифы, и объяснил это «агрессивной торговой политикой» Китая.