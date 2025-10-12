Израильтяне освистали Нетаньяху

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер в субботу выступили на митинге на Площади заложников в Тель-Авиве, где собралось несколько десятков тысяч человек, сообщают израильские СМИ.

Участники митинга тепло приветствовали американских представителей и выразили благодарность за их помощь в урегулировании кризиса, что должно привести к освобождению израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в Газе на протяжении двух лет. В своей речи Уиткофф выразил надежду на скорейшее возвращение всех заложников в соответствии с достигнутыми договоренностями и подчеркнул значимую роль Трампа в достижении этого результата.

«Мы все должны благодарить президента Трампа. Даже в самые худшие времена он отказывался согласиться с тем, что Ближний Восток обречен. Он объединил государства, которые прежде были разделены конфликтами, длившимися из поколения в поколение, и показал нам, что общий мир лучше, чем общая боль», — отметил спецпосланник американского лидера.

Он также подчеркнул вклад арабских и мусульманских стран, в первую очередь Турции и Катара, в процесс урегулирования. Однако, когда Уиткофф упомянул в положительном ключе имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, толпа отреагировала недовольством — послышался свист и возгласы «Позор».

Министр юстиции Ярив Левин позже раскритиковал реакцию митингующих на упоминание Нетаньяху.

«Голоса, услышанные сегодня вечером в Тель-Авиве, — это большой позор. Это было постыдное выражение ужасной неблагодарности по отношению к премьер-министру Нетаньяху, который вел Государство Израиль в самый трудный период, который оно пережило, и принес огромные достижения, которые мы видели за последние два года», — заявил глава минюста.