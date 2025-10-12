USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Израильтяне освистали Нетаньяху

видео
00:57 400

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер в субботу выступили на митинге на Площади заложников в Тель-Авиве, где собралось несколько десятков тысяч человек, сообщают израильские СМИ.

Участники митинга тепло приветствовали американских представителей и выразили благодарность за их помощь в урегулировании кризиса, что должно привести к освобождению израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в Газе на протяжении двух лет. В своей речи Уиткофф выразил надежду на скорейшее возвращение всех заложников в соответствии с достигнутыми договоренностями и подчеркнул значимую роль Трампа в достижении этого результата.

«Мы все должны благодарить президента Трампа. Даже в самые худшие времена он отказывался согласиться с тем, что Ближний Восток обречен. Он объединил государства, которые прежде были разделены конфликтами, длившимися из поколения в поколение, и показал нам, что общий мир лучше, чем общая боль», — отметил спецпосланник американского лидера.

Он также подчеркнул вклад арабских и мусульманских стран, в первую очередь Турции и Катара, в процесс урегулирования. Однако, когда Уиткофф упомянул в положительном ключе имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, толпа отреагировала недовольством — послышался свист и возгласы «Позор».

Министр юстиции Ярив Левин позже раскритиковал реакцию митингующих на упоминание Нетаньяху.

«Голоса, услышанные сегодня вечером в Тель-Авиве, — это большой позор. Это было постыдное выражение ужасной неблагодарности по отношению к премьер-министру Нетаньяху, который вел Государство Израиль в самый трудный период, который оно пережило, и принес огромные достижения, которые мы видели за последние два года», — заявил глава минюста.

США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
00:16 1438
Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 1861
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 2868
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3794
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
11 октября 2025, 18:20 4084
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11 октября 2025, 11:43 4974
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
11 октября 2025, 21:44 1519
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
11 октября 2025, 20:40 3920
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
11 октября 2025, 20:36 2703
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
11 октября 2025, 20:04 1891
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
11 октября 2025, 15:46 7171

ЭТО ВАЖНО

США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
00:16 1438
Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 1861
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 2868
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3794
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
11 октября 2025, 18:20 4084
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11 октября 2025, 11:43 4974
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
11 октября 2025, 21:44 1519
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
11 октября 2025, 20:40 3920
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
11 октября 2025, 20:36 2703
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
11 октября 2025, 20:04 1891
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
11 октября 2025, 15:46 7171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться