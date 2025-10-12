Российский чиновник пытался сбежать с 100 млн рублей, золотом и айфонами

Глава Крымского района Краснодарского края России Сергей Лесь попытался скрыться от силовых структур на микроавтобусе, пишут российские телеграм-каналы.

Отмечается, что при себе чиновник имел около 100 миллионов рублей и 12 килограммов золота, которые он предварительно переплавил и замаскировал под железнодорожные костыли — металлические гвозди, используемые для крепления рельсов к шпалам.

Лесь также взял с собой семь новых iPhone, предположительно, приобретенных накануне побега. Но скрыться чиновнику не удалось – силовики его задержали.