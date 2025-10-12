USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Российский чиновник пытался сбежать с 100 млн рублей, золотом и айфонами

01:16 504

Глава Крымского района Краснодарского края России Сергей Лесь попытался скрыться от силовых структур на микроавтобусе, пишут российские телеграм-каналы.

Отмечается, что при себе чиновник имел около 100 миллионов рублей и 12 килограммов золота, которые он предварительно переплавил и замаскировал под железнодорожные костыли — металлические гвозди, используемые для крепления рельсов к шпалам.

Лесь также взял с собой семь новых iPhone, предположительно, приобретенных накануне побега. Но скрыться чиновнику не удалось – силовики его задержали.

США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
00:16 1438
Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 1862
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 2869
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3794
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
11 октября 2025, 18:20 4084
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11 октября 2025, 11:43 4975
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
11 октября 2025, 21:44 1519
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
11 октября 2025, 20:40 3920
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
11 октября 2025, 20:36 2703
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
11 октября 2025, 20:04 1891
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
11 октября 2025, 15:46 7171

ЭТО ВАЖНО

США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
00:16 1438
Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 1862
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 2869
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3794
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор
11 октября 2025, 18:20 4084
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном; все еще актуально
11 октября 2025, 11:43 4975
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД
«Сабах» выместил европейскую злость на НТД Победа с разницей в 68 очков, видео
11 октября 2025, 21:44 1519
Британцы показали зубы
Британцы показали зубы
11 октября 2025, 20:40 3920
Все больше российских регионов без топлива
Все больше российских регионов без топлива
11 октября 2025, 20:36 2703
Арабы будут строить военную базу в США
Арабы будут строить военную базу в США
11 октября 2025, 20:04 1891
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе
11 октября 2025, 15:46 7171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться