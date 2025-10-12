USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Куба клянется и божится

Куба отвергла обвинения США в причастности к российско-украинской войне, назвав их «бездоказательными и политически мотивированными», сообщает МИД Кубы. 

В кубинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна не направляла своих военных ни в Украину, ни в другие государства, а все обвинения считает «ложными и клеветническими». В МИД напомнили, что подобные утверждения впервые появились в зарубежных СМИ еще в 2023 году, которые преследуют цель дискредитации страны. В Гаване также указали, что национальное законодательство страны предусматривает «нулевую терпимость» к наемничеству и торговле людьми, а за участие в вооруженных конфликтах за рубежом предусмотрены строгие наказания.

После сообщений о вербовке кубинцев для участия в боевых действиях в 2023 году власти провели расследования, в результате которых за два года было рассмотрено девять дел по обвинению в наемничестве с участием 40 человек. Из них 26 уже получили реальные сроки – от 5 до 14 лет лишения свободы. Власти Гаваны заявили, что все эти случаи касались частных лиц, действовавших за рубежом, и не имели никакого отношения к государственным структурам. При этом кубинская сторона подчеркнула, что Вашингтон до сих пор не предоставил никаких доказательств своих обвинений.

Тем временем западные и украинские источники продолжают утверждать, что Москва активно привлекает иностранных бойцов, включая кубинцев. По данным украинской разведки, их число может достигать 25 тыс., что делает эту группу крупнейшей среди иностранных формирований, поддерживающих Россию. Администрация Дональда Трампа в то же время поручила дипломатам добиваться продления санкций против Кубы, ссылаясь на «участие кубинских граждан в российской войне против Украины».

