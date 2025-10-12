США без Китая никуда

В американо-китайской торговой войне новое обострение. Министерства торговли Китая объявило, что с 1 декабря зарубежные экспортеры товаров, в которых используются определенные китайские редкоземельные элементы, должны будут получать экспортную лицензию. А эти элементы, надо сказать, используются практически везде. Возмущенный Трамп тут же ответил введением дополнительной 100-процентной пошлины на все китайские товары уже с 1 ноября. Никто особенно не скрывал, что начатая в апреле большая операция по ликвидации торгового дефицита США была направлена в первую очередь против Китая. В 2024 году Штаты импортировали из Китая товаров на 440 миллиардов, в то время как Китай ввез из Америки товаров примерно на 145 миллиардов долларов.

Но объявленные чрезвычайные тарифы на китайские продукты затем то откладывались, то корректировались, и в торговом балансе больших изменений так и не произошло. При том, что к августу китайский экспорт в США упал на 33%, а импорт на 16%, профицит в пользу Китая в этом месяце все равно оказался на уровне 20,3 миллиарда долларов. Другими словами, Китай остается нужнее Америке, чем наоборот. А тут, за пару недель до предполагаемой встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина во время форума АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества) в Южной Корее Китай решил напомнить американцам, что есть еще одна область, где без них никуда: производство и переработка редкоземельных элементов. Это и не было секретом: 61% добычи редкоземельных элементов сейчас приходится на Китай, а на промышленную обработку – все 92%.