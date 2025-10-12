Новая битва. Уже без ХАМАС

Внутри сектора Газы всё громче звучат голоса вооружённого сопротивления уже не против израильской оккупации, а против ХАМАС. Противостояние принимает форму полноценного вооружённого восстания, в котором клановые структуры, местные ополчения и бывшие офицеры палестинских сил безопасности всё чаще вступают в открытые столкновения с боевиками ХАМАС.

Согласно палестинским источникам, за последние недели произошёл целый ряд боевых эпизодов, свидетельствующих о нарастающем недовольстве властью ХАМАС. В Бейт-Лахии и в районе Сабра города Газа зафиксированы перестрелки между боевиками ХАМАС и такими вооружёнными кланами, как Джамаш и Дурхамуш. Примечательно, что в одном из столкновений погиб Мухаммад Имад Акаль — сын ликвидированного ранее командира военного крыла ХАМАС, что вызвало волну резонанса даже среди умеренных сил. ХАМАС, в свою очередь, реагирует предельно жёстко. После казни главы одного из кланов на севере Газы, которого подозревали в возможном сотрудничестве с Израилем, группировка продолжает проводить целенаправленные рейды и ликвидации лидеров ополчений. Однако эффективность таких действий сомнительна: покушение на Ясира Абу Шабааба, одного из лидеров «Народных сил» в Рафахе, завершилось провалом. Сами повстанцы не скрывают своей позиции, открыто обвиняя ХАМАС в военных преступлениях и используя социальные сети для мобилизации и пропаганды. Так, Хусам аль-Асталь, командир одного из вооружённых формирований, публично заявил, что «ХАМАСа больше нет» и призвал боевиков сдаться. Судя по информации источников haqqin.az в Рамалле, факты на местах подтверждают: ХАМАС всё чаще оказывается втянут в локальные бои не с Армией обороны Израиля, а с собственным населением.

В Хан-Юнисе, по утверждениям аль-Асталя, боевики группировки укрывались в больнице и мечетях, обстреливая местных повстанцев из РПГ и используя самодельные взрывные устройства. Израиль, в свою очередь, нанёс авиаудар по позиции ХАМАС, уничтожив, по меньшей мере, 22 боевика. Взаимодействие между ЦАХАЛом и местными кланами, по сути, становится новой реальностью, на которую ХАМАС реагирует угрозами и репрессиями, обвиняя противников в предательстве. Районы сектора Газы, контролируемые вооружёнными палестинскими кланами — от Рафаха до Бейт-Хануна — всё чаще воспринимаются, как потенциальные опорные точки для будущего гражданского управления, не связанного с организацией ХАМАС. Особенно показательна история самого аль-Асталя. Бывший офицер сил безопасности Палестинской автономии, переживший несколько арестов и попыток казни со стороны ХАМАС, сумел организовать «безопасный город» — территорию в Хан-Юнисе площадью около одного квадратного километра, на которой укрываются около 200 человек. По словам аль-Асталя, этот «анклав стабильности» — альтернатива террору, где нет ни подземных туннелей, ни давления со стороны исламских радикалов. Особую тревогу в ХАМАС вызывает тот факт, что Израиль не мешает существованию этих анклавов. Более того, отдельные сообщения указывают на предоставление им гуманитарного доступа и защиты от авиаударов. Израиль явно делает ставку на внутреннюю фрагментацию сектора Газы, ослабляя тем самым позиции исламистов. Аль-Асталь открыто признаёт, что получает поддержку от Израиля и готов к переговорам с международными структурами. В частности, он выразил готовность сотрудничать с Тони Блэром, которого рассматривают в качестве возможного главы будущей гражданской администрации в Газе.