Рано списывать Иран

Иран не выступает против плана Дональда Трампа в отношении Газы, однако не принимает соглашение, в котором не предусматривается прекращение оккупации сектора Газы и создание независимого палестинского государства. В связи с этим палестинский вопрос, по мнению иранского политолога Фаршида Багериана, еще долгие годы будет оставаться важной темой иранской внешней политики. В то же время, комментируя по просьбе редакции haqqin.az соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, заключенное в рамках инициативы президента Трампа, иранский политолог констатировал, что видит в этом соглашении важный шаг на пути к завершению двухлетнего разрушительного конфликта в Газе.

Как известно, соглашение было достигнуто в Египте после длительных непрямых переговоров между противоборствующими сторонами, проходивших на курорте Шарм-аш-Шейх при участии ряда международных посредников, включая Соединенные Штаты. Президент США, планирующий посетить уже сегодня Ближний Восток, заявил, что следующим этапом реализации станет процесс разоружения. Трамп также отметил, что освобождение заложников в Газе ожидается в понедельник или вторник, добавив, что обнаружение тел некоторых из них может оказаться затруднительным. По мнению иранского эксперта, США выстроили коммуникацию вокруг плана Трампа таким образом, чтобы любое несогласие с ним трактовалось, как выступление против мира между Израилем и палестинцами. «В последней речи Трамп представлял свою инициативу, как путь к установлению мира на всём Ближнем Востоке, - напомнил Багериан. - Он также публично пригласил Иран присоединиться к Авраамовым соглашениям. Но Иран никогда не станет их частью и продолжит отстаивать создание палестинского государства, поскольку власти в Тегеране не верят в реалистичность предложенного Трампом плана. Тем более, что до сих пор неясно, кто и каким образом будет обеспечивать безопасность в секторе Газа, и какие государства примут участие в поддержании мира».

Тем не менее, Иран, по словам Багериана, поддерживает прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, а также полноценное обеспечение населения Газы гуманитарной помощью. Эксперт отметил, что в ходе американо-иранских контактов, число которых достигло пяти, ни разу официально не поднимался вопрос иранской ядерной программы. «Главными темами встреч, в которых участвовал специальный представитель президента США Стив Уиткофф, были ситуация в Сирии, Газе и двусторонние отношения между Ираном и Китаем, - отметил эксперт. – А потому отсутствие официального несогласия со стороны Ирана в отношении плана Трампа может рассматриваться, как молчаливое согласие Тегерана с инициативой Вашингтона». Фаршид Багериан подчеркнул, что США наращивают своё присутствие на Ближнем Востоке, в Южном Кавказе, а также в таких странах, как Афганистан и Пакистан, в рамках так называемого «коридора Трампа». И это, по словам эксперта, делается для того, чтобы ограничить влияние не только Ирана, но и других государств региона. Политолог считает, что рано или поздно между Вашингтоном и Тегераном начнутся официальные прямые переговоры, направленные на нормализацию отношений.

“Неофициальные контакты уже ведутся, и Трамп неоднократно утверждал, что иранская ядерная программа якобы уничтожена, - отметил эксперт. – Но если так, то почему страны Европейского союза восстанавливают санкции против Ирана? Сегодня и ЕС, и США оказывают давление на Китай, пытаясь вынудить Пекин отказаться от закупки иранской нефти. Полагаю, в данном случае речь идет не только об энергетике, но и о стремлении ограничить влияние Китая в Западной Азии и на Ближнем Востоке». При этом Багериан считает маловероятным начало новой войны между США и Ираном. По его словам, вооружённый конфликт возможен лишь в случае, если в Белом доме будет принято решение полностью устранить влияние Ирана на Ближнем Востоке. Но, как считает эксперт, полностью исключить иранский фактор в регионе невозможно. В таких странах с шиитским населением, как Бахрейн, Саудовская Аравия, Ливан, Ирак и Пакистан, Иран всегда играл и будет играть значимую роль. По мнению Багериана, Иран не будет препятствовать созданию в Газе международной администрации, поскольку это позволит Тегерану снять с себя бремя экономической помощи палестинскому населению. Предполагается, что временную администрацию возглавит бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Великобритания официально признала Палестину, и в Лондоне уже действует палестинское представительство. Но, как отмечает иранский политолог, государственность Палестины не признаётся двумя ключевыми игроками региона — США и Израилем. А в плане Трампа отсутствует также положение о создании палестинского государства, как субъекта международного права.