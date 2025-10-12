USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре

объектив haqqin.az
Отдел информации
04:41 104

Портленд (США). Продолжаются протесты против размещения нацгвардии в Орегоне

Жители возвращаются на север сектора Газа после объявления о режиме прекращения огня

Антананариву (Мадагаскар). Протесты с требованием отставки президента Андри Радзуэлины

Пхеньян (Северная Корея). Артисты принимают участие в мероприятии, посвященном 80-летию основания правящей Трудовой партии Кореи

Маоз-Хаим (Израиль). Снимок демонстрирует надпись «Нобель для Трампа», созданную художником-агрономом Питером Виннером

Кальдерон (Эквадор). Протесты против отмены субсидий на дизельное топливо правительством президента Даниэля Нобоа

Моаб (США). Люди собираются на смотровой площадке, когда над государственным парком Дед-Хорс-Пойнт появляется двойная радуга после восхода солнца и прошедшей грозы

Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 38
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 105
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
04:06 402
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 4420
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема
03:24 446
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит?
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит? обновлено 00:12; видео
00:12 7945
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
01:59 1769
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
00:16 2268
Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 2654
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 3295
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3935

ЭТО ВАЖНО

Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 38
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 105
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
04:06 402
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 4420
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема
03:24 446
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит?
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит? обновлено 00:12; видео
00:12 7945
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
01:59 1769
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
00:16 2268
Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 2654
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 3295
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3935
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться