Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре

Портленд (США). Продолжаются протесты против размещения нацгвардии в Орегоне
Жители возвращаются на север сектора Газа после объявления о режиме прекращения огня
Антананариву (Мадагаскар). Протесты с требованием отставки президента Андри Радзуэлины
Пхеньян (Северная Корея). Артисты принимают участие в мероприятии, посвященном 80-летию основания правящей Трудовой партии Кореи
Маоз-Хаим (Израиль). Снимок демонстрирует надпись «Нобель для Трампа», созданную художником-агрономом Питером Виннером
Кальдерон (Эквадор). Протесты против отмены субсидий на дизельное топливо правительством президента Даниэля Нобоа
Моаб (США). Люди собираются на смотровой площадке, когда над государственным парком Дед-Хорс-Пойнт появляется двойная радуга после восхода солнца и прошедшей грозы