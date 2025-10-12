USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Китай еще раз удивит: новый продолжительный авиарейс

04:50 128

Китайская авиакомпания China Eastern в декабре запускает самый продолжительный прямой авиарейс в мире между Шанхаем и Буэнос-Айресом. Протяжённость маршрута составит более 19 631 километр. Несмотря на техническую остановку в Окленде (Новая Зеландия), пассажиры не будут покидать самолёт, поэтому рейс классифицируется как прямой.

Полет в южноамериканском направлении займёт около 25 с половиной часов. Обратный рейс из Буэнос-Айреса из-за встречных ветров будет длиться ещё дольше — до 29 часов. Это делает маршрут самым продолжительным по времени пребывания в воздухе без выхода из самолёта.

Перелёты будут осуществляться дважды в неделю на самолётах Boeing 777-300: вылеты из Шанхая запланированы на понедельники и четверги, возвращение из Буэнос-Айреса — по вторникам и пятницам.

Стоимость билета в один конец в эконом-классе начинается от 1718 долларов США, в бизнес-классе — от 6435 долларов.

На сегодняшний день самым продолжительным коммерческим рейсом считается маршрут Сингапур—Нью-Йорк авиакомпании Singapore Airlines, длительностью около 19 часов. Новый рейс China Eastern значительно превзойдёт этот показатель.

Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 39
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 105
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
04:06 402
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 4420
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема
03:24 447
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит?
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит? обновлено 00:12; видео
00:12 7945
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
01:59 1769
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
00:16 2269
Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 2654
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
Израиль и арабы тайно объединились против Ирана
11 октября 2025, 21:16 3295
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция; все еще актуально
11 октября 2025, 13:09 3935

Подписаться