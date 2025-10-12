Китай еще раз удивит: новый продолжительный авиарейс

Китайская авиакомпания China Eastern в декабре запускает самый продолжительный прямой авиарейс в мире между Шанхаем и Буэнос-Айресом. Протяжённость маршрута составит более 19 631 километр. Несмотря на техническую остановку в Окленде (Новая Зеландия), пассажиры не будут покидать самолёт, поэтому рейс классифицируется как прямой.

Полет в южноамериканском направлении займёт около 25 с половиной часов. Обратный рейс из Буэнос-Айреса из-за встречных ветров будет длиться ещё дольше — до 29 часов. Это делает маршрут самым продолжительным по времени пребывания в воздухе без выхода из самолёта.

Перелёты будут осуществляться дважды в неделю на самолётах Boeing 777-300: вылеты из Шанхая запланированы на понедельники и четверги, возвращение из Буэнос-Айреса — по вторникам и пятницам.

Стоимость билета в один конец в эконом-классе начинается от 1718 долларов США, в бизнес-классе — от 6435 долларов.

На сегодняшний день самым продолжительным коммерческим рейсом считается маршрут Сингапур—Нью-Йорк авиакомпании Singapore Airlines, длительностью около 19 часов. Новый рейс China Eastern значительно превзойдёт этот показатель.