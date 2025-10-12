Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу

В столице Перу Лиме стартовал Гран-при по дзюдо, на котором выступят олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев. Всего на Гран-при заявлены 16 представителей Азербайджана. Некоторые из них уже вышли на татами и даже завоевали медали.

В весовой категории до 60 кг Ахмед Юсифов пробился в финал, победив соперников из Ботстваны, Израиля и Эквадора. Увы, в решающем поединке бронзовый призер чемпионата Европы-2025 уступил еще одному дзюдоисту из Израиля Ицхаку Ашпизу и стал серебряным призером. В категории до 66 кг у Азербайджана сразу две бронзы, которые в активе Руслана Пашаева и Рашада Йелкиева. Оба добрались до полуфиналов, где уступили своим оппонентам из Италии и Канады соответственно. Но в медальных поединках и Руслан, и Рашад одержали победы. Пашаев победил бразильца Рональда Лиму, а Йелкиев - украинца Никиту Голобородько.

3-е место заняла и Кенуль Алиева. В соревнованиях дзюдоисток до 48 кг она одолела соперниц из Эквадора и США, однако в полуфинале оказалась слабее будущей победительницы из Чили. В схватке за бронзу Кенуль взяла верх над Катариной Коштой из Португалии.

Таким образом, после первого дня на счету сборной Азербайджана серебро и три бронзы. Уже сегодня в борьбу вступит олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг). Это будет его второе соревнование после триумфальной Олимпиады в Париже. На июньском чемпионате мира в Будапеште Хидаят выступил неудачно, проиграв в первой же схватке.