USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу

У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:59 481

В столице Перу Лиме стартовал Гран-при по дзюдо, на котором выступят олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев. Всего на Гран-при заявлены 16 представителей Азербайджана. Некоторые из них уже вышли на татами и даже завоевали медали.

В весовой категории до 60 кг Ахмед Юсифов пробился в финал, победив соперников из Ботстваны, Израиля и Эквадора. Увы, в решающем поединке бронзовый призер чемпионата Европы-2025 уступил еще одному дзюдоисту из Израиля Ицхаку Ашпизу и стал серебряным призером.

В категории до 66 кг у Азербайджана сразу две бронзы, которые в активе Руслана Пашаева и Рашада Йелкиева. Оба добрались до полуфиналов, где уступили своим оппонентам из Италии и Канады соответственно. Но в медальных поединках и Руслан, и Рашад одержали победы. Пашаев победил бразильца Рональда Лиму, а Йелкиев - украинца Никиту Голобородько.

3-е место заняла и Кенуль Алиева. В соревнованиях дзюдоисток до 48 кг она одолела соперниц из Эквадора и США, однако в полуфинале оказалась слабее будущей победительницы из Чили. В схватке за бронзу Кенуль взяла верх над Катариной Коштой из Португалии.

Таким образом, после первого дня на счету сборной Азербайджана серебро и три бронзы.

Уже сегодня в борьбу вступит олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг). Это будет его второе соревнование после триумфальной Олимпиады в Париже. На июньском чемпионате мира в Будапеште Хидаят выступил неудачно, проиграв в первой же схватке.

Сегодня Гейдаров стартует с четвертьфинальной стадии. Ему будет противостоять победитель пары Дайан Булемтаф (Франция) - Джастин Лемир (Канада).

В этом же весе выступит Рашид Мамедалиев. Омар Раджабли и Вусал Галандарзаде поборются за медали в категории до 81 кг.

Соревнования начнутся в 19:30 по бакинскому времени.

А в заключительный день Гран-при в Перу на татами выйдут Вугар Талыбов (90 кг), Мурад Фатиев (90 кг), олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг), Аждар Багиров (100 кг), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг).

Коцоев после золота в Париже стал серебряным призером на чемпионате Европы и бронзовым - на чемпионате мира. Нынешний Гран-при - это его третий старт после Олимпиады.

Из Перу сборная Азербайджана отправится в Мексику на Гран-при Гвадалахары.

Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 703
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы — никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы — никогда актуальный комментарий
05:01 671
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 482
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 290
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
04:06 993
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 4535
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема
03:24 752
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит?
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит? обновлено 00:12; видео
00:12 8515
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
01:59 2279
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
00:16 2563
Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 2913

ЭТО ВАЖНО

Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 703
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы — никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы — никогда актуальный комментарий
05:01 671
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 482
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 290
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
04:06 993
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 4535
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема
03:24 752
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит?
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит? обновлено 00:12; видео
00:12 8515
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
01:59 2279
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
США пригласили Азербайджан на саммит по Газе
00:16 2563
Российские военные у эстонских границ
Российские военные у эстонских границ ВИДЕО
11 октября 2025, 23:15 2913
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться