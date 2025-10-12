Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу

В столице Перу Лиме стартовал Гран-при по дзюдо, на котором выступят олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев. Всего на Гран-при заявлены 16 представителей Азербайджана. Некоторые из них уже вышли на татами и даже завоевали медали.
В весовой категории до 60 кг Ахмед Юсифов пробился в финал, победив соперников из Ботстваны, Израиля и Эквадора. Увы, в решающем поединке бронзовый призер чемпионата Европы-2025 уступил еще одному дзюдоисту из Израиля Ицхаку Ашпизу и стал серебряным призером.
В категории до 66 кг у Азербайджана сразу две бронзы, которые в активе Руслана Пашаева и Рашада Йелкиева. Оба добрались до полуфиналов, где уступили своим оппонентам из Италии и Канады соответственно. Но в медальных поединках и Руслан, и Рашад одержали победы. Пашаев победил бразильца Рональда Лиму, а Йелкиев - украинца Никиту Голобородько.
3-е место заняла и Кенуль Алиева. В соревнованиях дзюдоисток до 48 кг она одолела соперниц из Эквадора и США, однако в полуфинале оказалась слабее будущей победительницы из Чили. В схватке за бронзу Кенуль взяла верх над Катариной Коштой из Португалии.
Таким образом, после первого дня на счету сборной Азербайджана серебро и три бронзы.
Уже сегодня в борьбу вступит олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг). Это будет его второе соревнование после триумфальной Олимпиады в Париже. На июньском чемпионате мира в Будапеште Хидаят выступил неудачно, проиграв в первой же схватке.
Сегодня Гейдаров стартует с четвертьфинальной стадии. Ему будет противостоять победитель пары Дайан Булемтаф (Франция) - Джастин Лемир (Канада).
В этом же весе выступит Рашид Мамедалиев. Омар Раджабли и Вусал Галандарзаде поборются за медали в категории до 81 кг.
Соревнования начнутся в 19:30 по бакинскому времени.
А в заключительный день Гран-при в Перу на татами выйдут Вугар Талыбов (90 кг), Мурад Фатиев (90 кг), олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг), Аждар Багиров (100 кг), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг).
Коцоев после золота в Париже стал серебряным призером на чемпионате Европы и бронзовым - на чемпионате мира. Нынешний Гран-при - это его третий старт после Олимпиады.
Из Перу сборная Азербайджана отправится в Мексику на Гран-при Гвадалахары.