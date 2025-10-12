USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?

горячая тема
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
05:18 1194

В России утверждают, что бизнесмен азербайджанского происхождения и бывший владелец футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов похитил из госбюджета десятки миллиардов рублей. В ряде российских телеграм-каналов сообщается, что государственная компания «Росавтодор» с помощью подрядной компании, возглавляемой Садыговым, «отмыла» громадные бюджетные средства.

Компания Садыгова «Хотьковский Автомост» получила от «Росавтодора» аванс в размере 26 миллиардов рублей для реализации ряда дорожных инфраструктурных проектов, однако эти деньги, как утверждают российские СМИ, были присвоены. По другой информации, речь идет о гораздо большей сумме — свыше 30 миллиардов рублей.

В конце 2024 года Туфан Садыгов был задержан по обвинению в «мелком взяточничестве», однако позже был освобожден под домашний арест, внеся залог в размере 20 миллиардов рублей. В январе 2025 года мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена, но расследование в отношении Садыгова продолжается. За последние дни ряд СМИ пишут о новых масштабных финансовых махинациях, связанных с его компанией.

В России обвиняют бизнесмена и мецената Туфана Садыгова

Несколько дней назад был задержан генеральный директор «Хотьковского Автомоста» Владимир Малоземов, которого считают близким человеком Садыгова. С 2024 года под руководством Малоземова компания получила новые контракты от «Росавтодора». География проектов широчайшая: Сергиево-Посадский район, Мордовия, Башкирия, Якутия, Астрахань. В списке значатся крупные объекты — реконструкция трассы М8 «Холмогоры» и строительство моста через реку Уду в Бурятии.

Однако многомиллиардные авансы так и не превратились в километры дорог. Объекты были брошены, контракты расторгались «по соглашению сторон». В итоге — десятки километров недостроенных трасс и мостов, срывы сроков и пустые сметы.

Когда компания Садыгова получала эти тендеры, в структурах «Хотьковского Автомоста» должность занимал сын руководителя госкомпании «Росавтодор» Романа Новикова — Николай Новиков. Считается, что это не случайность: Новиков, устроив сына в фирму Садыгова, выстроил коррупционную схему. Сообщается, что бюджетные деньги подрядчик переводил различным субподрядчикам якобы для закупки материалов, но на деле они не приобретались, а средства «исчезали».

Российские СМИ выдвигают смелое утверждение: фигура Туфана Садыгова проходит красной нитью через все истории с мостами последних лет. Еще в 2020 году его называли управляющим делами «Хотьковского Автомоста». Региональные издания открыто писали о его влиянии и аффилированных структурах, через которые контролировался подрядчик.

Параллельно Садыгов активно создавал имидж мецената и инвестора в спортивной сфере. Он вкладывался в футбольный клуб «Химки», широко рекламировал свою деятельность в СМИ, формируя образ успешного инвестора.

После ареста Садыгов вышел из числа акционеров клуба «Химки». Сообщается также, что он покинул Россию и сейчас находится в Турции. Несколько месяцев назад Садыгов приобрел 50 процентов акций турецкого клуба Serik Belediyyespor за 4 миллиона евро.

Туфан Садыгов родился в 1972 году в Мирбаширском (ныне Геранбойском) районе Азербайджана и долгое время занимался бизнесом в России. Помимо строительного бизнеса в РФ, он также вел предпринимательскую деятельность в Турции, где владеет несколькими отелями.

