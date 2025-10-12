USD 1.7000
Курды передают нефть Дамаску

08:55 842

Так называемые «Сирийские демократические силы», состоящие из курдов, согласились передать добычу нефти на месторождениях в провинции Дейр-эз-Зор сирийскому правительству. Об этом сообщает Syria TV со ссылкой на источник.

Телеканал отмечает, что это станет первой стадией интеграции северо-восточных районов Сирии в административную систему республики.

Соглашение предусматривает сохранение за «СДС» доли нефтедобычи для внутреннего потребления. Стороны также договорились, что регион останется под административным управлением «СДС». В то же время правительство получит право назначать своих представителей на нефтяных месторождениях, в силовых и административных органах — по согласованию с местной властью.

Уточняется, что договоренности пока носят устный характер. Стороны достигли соглашения во время переговоров президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа и «командующего силами «СДС» Мазлума Абди в Дамаске на прошлой неделе. На этой неделе правительство и курды договорились о прекращении огня.

«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»… Из мемуаров экс-генсека НАТО
10:03 659
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
09:25 905
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 2577
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы — никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы — никогда актуальный комментарий
05:01 3269
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 1965
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 850
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
04:06 3292
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 5067
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема
03:24 1917
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит?
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит? обновлено 00:12; видео
00:12 10745
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
01:59 4615

