Курды передают нефть Дамаску

Так называемые «Сирийские демократические силы», состоящие из курдов, согласились передать добычу нефти на месторождениях в провинции Дейр-эз-Зор сирийскому правительству. Об этом сообщает Syria TV со ссылкой на источник.

Телеканал отмечает, что это станет первой стадией интеграции северо-восточных районов Сирии в административную систему республики.

Соглашение предусматривает сохранение за «СДС» доли нефтедобычи для внутреннего потребления. Стороны также договорились, что регион останется под административным управлением «СДС». В то же время правительство получит право назначать своих представителей на нефтяных месторождениях, в силовых и административных органах — по согласованию с местной властью.

Уточняется, что договоренности пока носят устный характер. Стороны достигли соглашения во время переговоров президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа и «командующего силами «СДС» Мазлума Абди в Дамаске на прошлой неделе. На этой неделе правительство и курды договорились о прекращении огня.