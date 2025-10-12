Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?

По их словам, погранпосты использовались для нападений на территории Пакистана. Собеседники телеканала добавили, что военные Афганистана открыли неспровоцированный огонь на нескольких пограничных пунктах, также сообщалось о нападениях.

Армия Пакистана захватила 19 афганских пограничных пунктов в результате военных столкновений на границе двух стран, сообщает пакистанский телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.

По данным Geo, в воскресенье армия Пакистана нанесла ответный удар после того, как афганские вооруженные силы обстреляли несколько контрольных пунктов в граничащих с Афганистаном округах, в результате чего несколько блокпостов были уничтожены.

Армия Афганистана, утверждает телеканал, понесла тяжелые потери. Также ликвидированы боевики из запрещенных в Пакистане группировок ИГ и «Движения талибов Пакистана», пытавшиеся пересечь границу при огневой поддержке афганских ВС.

Согласно Geo, пакистанская армия применила артиллерию, танки, а также легкое и тяжелое вооружение. Кроме того, для нанесения ударов по укрытиям боевиков были задействованы авиация и беспилотники.

Телеканал подчеркивает, что ответные операции пакистанских ВС направлены только против укрытий и тренировочных лагерей боевиков, а мирное население Афганистана не является целью армии исламской республики.

Ранее Минобороны Афганистана заявило об «успешном окончании операции» на территории Пакистана. Афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники сообщал, что «операция прошла удачно» и завершилась в полночь по местному времени (23:00 по Баку). Утверждается, что Минобороны Афганистана приняло меры против центров сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда в ответ на «неоднократные вторжения в афганское воздушное пространство и авиаудары».

Официальные представители движения «Талибан» подробностей операции не предоставили.

Бои на афганско-пакистанской границе вспыхнули в субботу, 11 октября. Столкновения произошли по всей линии Дюранда — демаркационной границе между Афганистаном и Пакистаном, установленной в 1893 году, легитимность которой до сих пор оспаривается Кабулом. Соглашение о делимитации между английскими и афганскими владениями было подписано в Кабуле в 1893 году эмиром Абдуррахман-ханом и Генри Мортимером Дюрандом. До распада Британской Индии в 1947 году афганские правители рассматривали линию Дюранда как границу, но с 1947 года, после образования независимого Пакистана, Кабул не признает эту линию в качестве официальной границы.