«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…

Столтенберг отметил, что так Байден назвал Зеленского в июне 2023 года на саммите НАТО, перед которым украинский президент требовал четких формулировок по поводу перспектив Украины в НАТО. По словам экс-генсека, такая ситуация сильно раздражала Байдена.

Столтенберг пишет в мемуарах, что пункты по поводу Украины в итоговой декларации НАТО согласовывались с украинской стороной заранее: «Поэтому нас застало врасплох событие первого дня саммита. По дороге в Вильнюс Зеленский опубликовал в Twitter пост с резкой критикой НАТО. Он назвал «абсурдным» то, что альянс не предоставил график ни по приглашению Украины в НАТО, ни по ее членству». Учитывая эту реплику Зеленского, несколько стран-членов НАТО высказали желание пойти навстречу украинцам.

«Американцы же были раздражены и некоторое время были готовы вычеркнуть все, что касалось поддержки Украины. Байден, сидевший рядом со мной, наклонился и сказал: «Как говорят в Америке, он заноза в заднице», - вспоминает бывший генсек НАТО.

«Мы много работали над проблемой поиска правильного баланса нашей помощи Украине. Было трудно определить границу. Зашли ли мы слишком далеко в своей помощи оружием, или мы сделали слишком мало? И где проходила граница для Путина?» - написал в мемуарах Столтенберг.

Столтенберг также вспоминает о начале войны РФ в Украину в феврале 2022 года, отметив, что в НАТО считали, что война долго не затянется: «Общее мнение было таким: Киев падет в течение нескольких дней, а остальная часть Украины - через несколько недель. Но, как отметил он, когда 24 марта руководство НАТО собралось на внеочередной саммит, уже было ясно, что победа россиянам не достанется легко.

В мемуарах также Столтенберг пишет про свой телефонный разговор с Зеленским 28 февраля. Украинский лидер демонстрировал спокойствие и собранность, но «говорил более настойчиво, чем во время предыдущих бесед». Столтенберг понимал, что Зеленский хочет просить альянс закрыть воздушное пространство над Украиной. В НАТО считали, что это приведет к прямому военному конфликту с Россией, поскольку силам альянса пришлось бы сбивать российскую авиацию. «Если я правильно расслышал, то вы говорите, что НАТО не может стать частью конфликта. Могу я спросить, почему?» — сказал Зеленский. Затем, по словам Столтенберга, Зеленский спросил, существуют ли какие-то юридические ограничения, не позволяющие закрыть небо над Украиной. «Союзники не хотят участвовать в конфликте, ни с солдатами на земле, ни с самолетами в воздухе. Я понимаю отчаянное положение, в котором вы находитесь. Но закрытие воздушного пространства приведет к тому, что мы будем напрямую втянуты в конфликт с Россией», — пояснил Столтенберг.

«Мы поддерживали Украину, но мы не хотели умирать за нее. Это была суровая реальность, и я не мог давать Зеленскому ложные надежды», — признает Столтенберг.

По словам Столтенберга, именно он подтолкнул Зеленского к переговорам с РФ и к согласию на остановку войны по линии фронта. «Когда я впервые намекнул на «финское решение» войны в Украине, Зеленский категорически отверг идею уступки каких-либо территорий. Но со временем он стал менее пренебрежительно относиться к этой идее и выдвинул условие - в обмен на членство в НАТО», - сообщил в своей книге Столтенберг.

Также экс-генсек НАТО вспомнил свою встречу десять лет назад с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Как рассказал Столтенберг, Киссинджер был против членства Украины в НАТО. Его беспокоило, что Украину шатало в противоположные стороны - то ли она идет на Восток, то ли на Запад. Экс-госсекретарь считал, что Украина вообще должна была стать мостом между Востоком и Западом. Также он считал, добавил Столтенберг, что «Украина для России важнее, чем для Запада. Поэтому он призывал к осторожности».