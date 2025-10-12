USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Трамп летит в Израиль, оттуда - в Египет

10:23 75

Президент США Дональд Трамп выступит 13 октября в Кнессете (израильском парламенте), а также примет участие в церемонии в Шарм-эш-Шейхе в Египте по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Это следует из опубликованного пресс-службой Белого дома рабочего графика американского лидера.

Согласно официальному графику, президент США вылетит в Тель-Авив в воскресенье в 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 по Баку). Его прибытие в Израиль ожидается в понедельник в 09:20 по местному времени. У Трампа запланированы встречи с высшим руководством страны, а также с семьями заложников, удерживаемых в Газе. Кульминацией визита в Израиль станет выступление американского президента в парламенте страны – Кнессете.

Американский лидер в 14:45 по Баку прибудет в Шарм-эш-Шейх, где примет участие в вышеупомянутой церемонии. После этого он вылетит в США. 10 октября Трамп заявлял, что проведет в Египте встречи с лидерами многих государств.

Ранее канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что на саммит в Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа приглашены лидеры более чем 20 стран. Полный список участников пока не приводится.

Израильские военные 10 октября объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 13:00 по Баку и что войска «заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации».. Они указали, что с этого момента начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС и его союзниками в секторе.

«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»… Из мемуаров экс-генсека НАТО
10:03 668
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
09:25 910
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 2579
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы — никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы — никогда актуальный комментарий
05:01 3271
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 1967
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 851
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
04:06 3294
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 5067
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема
03:24 1918
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит?
Война Афганистана с Пакистаном: что происходит? обновлено 00:12; видео
00:12 10749
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
В Египте погибли катарские переговорщики по Газе
01:59 4617

