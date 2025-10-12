Трамп летит в Израиль, оттуда - в Египет

Президент США Дональд Трамп выступит 13 октября в Кнессете (израильском парламенте), а также примет участие в церемонии в Шарм-эш-Шейхе в Египте по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Это следует из опубликованного пресс-службой Белого дома рабочего графика американского лидера.

Согласно официальному графику, президент США вылетит в Тель-Авив в воскресенье в 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 по Баку). Его прибытие в Израиль ожидается в понедельник в 09:20 по местному времени. У Трампа запланированы встречи с высшим руководством страны, а также с семьями заложников, удерживаемых в Газе. Кульминацией визита в Израиль станет выступление американского президента в парламенте страны – Кнессете.

Американский лидер в 14:45 по Баку прибудет в Шарм-эш-Шейх, где примет участие в вышеупомянутой церемонии. После этого он вылетит в США. 10 октября Трамп заявлял, что проведет в Египте встречи с лидерами многих государств.

Ранее канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что на саммит в Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа приглашены лидеры более чем 20 стран. Полный список участников пока не приводится.

Израильские военные 10 октября объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 13:00 по Баку и что войска «заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации».. Они указали, что с этого момента начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС и его союзниками в секторе.