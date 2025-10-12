ХАМАС там не будет

Представители движения ХАМАС не будут принимать участие в церемонии официального подписания мирного соглашения с Израилем в Египте, передает французское издание Le Figaro со ссылкой на интервью члена группировки Хоссама Бадрана AFPTV.

По словам Бадрана, для ведения переговоров ХАМАС будет полагаться на катарских, египетских и турецких посредников.

Перемирие между Израилем и ХАМАС при посредничестве США вступило в силу в ночь на 10 октября. Соглашение о подписании первой фазы мирного плана было подписано 9 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе. После того как режим прекращения огня вступил в силу, Израиль 10 октября отвел войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться домой.

ХАМАС в течение 72 часов после отвода войск Израиля должен освободить заложников. Дедлайн истекает 13 октября в полдень по местному времени (13:00 по Баку).