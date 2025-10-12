USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

ХАМАС там не будет

10:50 894

Представители движения ХАМАС не будут принимать участие в церемонии официального подписания мирного соглашения с Израилем в Египте, передает французское издание Le Figaro со ссылкой на интервью члена группировки Хоссама Бадрана AFPTV.

По словам Бадрана, для ведения переговоров ХАМАС будет полагаться на катарских, египетских и турецких посредников.

Перемирие между Израилем и ХАМАС при посредничестве США вступило в силу в ночь на 10 октября. Соглашение о подписании первой фазы мирного плана было подписано 9 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе. После того как режим прекращения огня вступил в силу, Израиль 10 октября отвел войска к буферной зоне Газы, палестинцы начали возвращаться домой.

ХАМАС в течение 72 часов после отвода войск Израиля должен освободить заложников. Дедлайн истекает 13 октября в полдень по местному времени (13:00 по Баку).

Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 1679
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема; все еще актуально
03:24 2437
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ так пишет Financial Times
11:45 941
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»… Из мемуаров экс-генсека НАТО
10:03 2775
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
09:25 2015
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 3353
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда актуальный комментарий
05:01 4366
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 2607
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 1197
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
04:06 4289
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 5333

